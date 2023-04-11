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21:13 (мск), источник: Sport24

ЭСК РФС единогласно признала ошибочным пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»

Экспертно‑судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС единогласно постановила, что арбитр Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в концовке матча 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (3:3), сообщил член ЭСК Николай Левников.

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Источник: Sport24

На 88‑й минуте встречи арбитр Сергей Иванов показал на «точку», усмотрев нарушение в штрафной «Динамо» на полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине. Судья не изменил свое решение после консультаций с судьями VAR и просмотра видеоповтора.

«ЭСК признала, что в первом моменте с падением Зобнина нарушения правил не было, момент несложный, особенно с точки зрения просмотра на мониторе. В игре судье, может быть, было трудно увидеть все детали единоборства, но при подходе к монитору он должен был посмотреть, может быть, чуть дольше и убедиться, что контакт защитника с телом нападающего несущественный, падение игрока команды “Спартак” началось не от контакта, он сам подгибает ноги, складывается и падает. Не всякий физический контакт является основанием для назначения 11‑метрового удара. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, VAR правильно его подзывал, он должен был изменить свое решение», — приводит слова Левникова «Матч ТВ».

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