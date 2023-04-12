Дзюба: в Петербурге своя мистическая аура, а Москва — лучший город в мире, люблю её
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос, считает ли себя москвичом.
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос, считает ли себя москвичом.
Футболист, ранее выступавший за «Зенит», «Спартак», «Ростов» и ряд других клубов, назвал Москву лучшим городом в мире, но также выделил с положительной точки зрения Санкт-Петербург. По словам Дзюбы, стереотип о вечной пасмурности Петербурга не соответствует действительности.
«Москвич в первом поколении — я бы так сказал [о себе]. Это мой город, потому что я здесь родился и вырос. Были в карьере моменты, когда играл, например, в Ростове-на-Дону или Томске, но по большей части всё равно был в Москве.
Я, в общем-то, не путешественник, по разным городам катался только на выезды, но там ты особо ничего не видишь. Приехал, отель, подготовка к игре… Для меня Москва всегда была номером один, им и осталась.
Если говорить про Питер, то у многих складывается ощущение, что это вечно пасмурный, тяжёлый город, что там постоянно дожди, настроение всегда никакое. Но когда я начал там жить, то понял, что на самом деле в Петербурге очень классно. Последние годы сравнивал погоду в Москве и Питере, было плюс-минус одинаково. Это стереотип, что в Питере сейчас пурга и снег, а у нас здесь классно, и вообще птички поют.
Петербург — красивый, прекрасный город, у которого есть своя, даже немного мистическая, аура. А Москву я просто люблю, и считаю, что это лучший город в мире», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».