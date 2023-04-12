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11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба: в Петербурге своя мистическая аура, а Москва — лучший город в мире, люблю её

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос, считает ли себя москвичом.

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Источник: РИА "Новости"

Футболист, ранее выступавший за «Зенит», «Спартак», «Ростов» и ряд других клубов, назвал Москву лучшим городом в мире, но также выделил с положительной точки зрения Санкт-Петербург. По словам Дзюбы, стереотип о вечной пасмурности Петербурга не соответствует действительности.

«Москвич в первом поколении — я бы так сказал [о себе]. Это мой город, потому что я здесь родился и вырос. Были в карьере моменты, когда играл, например, в Ростове-на-Дону или Томске, но по большей части всё равно был в Москве.

Я, в общем-то, не путешественник, по разным городам катался только на выезды, но там ты особо ничего не видишь. Приехал, отель, подготовка к игре… Для меня Москва всегда была номером один, им и осталась.

Если говорить про Питер, то у многих складывается ощущение, что это вечно пасмурный, тяжёлый город, что там постоянно дожди, настроение всегда никакое. Но когда я начал там жить, то понял, что на самом деле в Петербурге очень классно. Последние годы сравнивал погоду в Москве и Питере, было плюс-минус одинаково. Это стереотип, что в Питере сейчас пурга и снег, а у нас здесь классно, и вообще птички поют.

Петербург — красивый, прекрасный город, у которого есть своя, даже немного мистическая, аура. А Москву я просто люблю, и считаю, что это лучший город в мире», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».

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