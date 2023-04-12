Судья Иванов пропустит два тура РПЛ из-за двух ошибок в матче «Спартак» — «Динамо»

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Главный арбитр матча 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Динамо» Сергей Иванов пропустит не меньше двух игр чемпионата России по футболу из-за двух ошибок, которые он допустил в этой встрече. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

«Спартак» и «Динамо» 8 апреля сыграли вничью со счетом 3:3. По итогам этой игры «Динамо» попросило экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотреть эпизоды на 77-й и 84-й минутах игры. В первом случае бело-голубые попросили комиссию оценить эпизод на предмет вынесения второй желтой карточки нападающему красно-белых Александру Соболеву за неспортивное поведение, а во втором — момент с назначением пенальти в пользу «Спартака».

«Экспертно-судейская комиссия приняла единогласное решение, что Сергей Иванов допустил две ошибки в матче “Спартак” — “Динамо”, соответственно, получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура. Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег», — сказал Каманцев.