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18:45 (мск), источник: ТАСС

Судья Иванов пропустит два тура РПЛ из-за двух ошибок в матче «Спартак» — «Динамо»

Встреча прошла 8 апреля и завершилась со счетом 3:3.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Главный арбитр матча 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Динамо» Сергей Иванов пропустит не меньше двух игр чемпионата России по футболу из-за двух ошибок, которые он допустил в этой встрече. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

«Спартак» и «Динамо» 8 апреля сыграли вничью со счетом 3:3. По итогам этой игры «Динамо» попросило экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотреть эпизоды на 77-й и 84-й минутах игры. В первом случае бело-голубые попросили комиссию оценить эпизод на предмет вынесения второй желтой карточки нападающему красно-белых Александру Соболеву за неспортивное поведение, а во втором — момент с назначением пенальти в пользу «Спартака».

«Экспертно-судейская комиссия приняла единогласное решение, что Сергей Иванов допустил две ошибки в матче “Спартак” — “Динамо”, соответственно, получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура. Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег», — сказал Каманцев.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. «Динамо», в активе которого 36 очков, располагается на шестой строчке. В двух ближайших турах красно-белые сыграют с «Торпедо» (16 апреля, на выезде) и «Краснодаром» (24 апреля, дома), а бело-голубые встретятся с «Пари Нижний Новгород» (15 апреля, дома) и «Зенитом» (22 апреля, на выезде).

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