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20:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джикия принял участие в тренировке «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» выложила фотографии с тренировки команды с участием Георгия Джикии.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее 29-летний капитан красно-белых пропустил матчи против «Ахмата» (0:0) и «Динамо» (3:3) в РПЛ и встречу с «Уралом» (1:2) в Кубке России.

В текущем сезоне в активе Джикии 26 матчей за команду во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.

В 23-м туре РПЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Торпедо». Матч пройдет в субботу, 15 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

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