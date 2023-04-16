«Ростов» — «Зенит»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Хотя «Ростов» и идет к 23-му туру на втором месте, что само по себе героизм, навязать борьбу «Зениту» за чемпионский титул команде Валерия Карпина будет сложно, что он и сам признает. Другое дело, что в случае победы хозяев «Ростов-Арены» сегодня акценты и прогнозы разом изменятся, в этом и ценность очной встречи.

Ростовчане проводят выдающийся для себя сезон по многим показателям. Чего стоит хотя бы рекорд по заработанным пенальти. Многие СМИ подробно касались этой темы, привлекали к разбору экспертов из судейского мира, и главный вывод один: дело не в каком-то благоприятном отношении арбитров к «Ростову» (после ничьей в Оренбурге со счетом 2:2 Валерий Карпин сам негодовал по поводу судейства, считая, что арбитры помогли хозяевам), а в игровых особенностях, тактике и индивидуальных действиях того же Николая Комличенко. Но есть у «Ростова» и проблемы, особенно игра группы обороны: защитники нередко заставляют Карпина хвататься за голову, а Сергей Песьяков в воротах нет-нет да и устроит что-то странное.

«Зенит» — фаворит битвы лидеров РПЛ не из-за помарок желто-синих в обороне, а благодаря собственной игре. Она тоже небезупречна, на ней слишком серьезно сказываются временные потери. Так весь март сине-бело-голубые мучились из-за травмы единственного сильного опорника в составе Вильмара Барриоса. Но он вернулся в строй и готов выйти в Ростове. Стоило получить травму нападающему Ивану Сергееву — оказалось, одного Малкома недостаточно, чтобы результативно действовать в каждом матче. Но Сергеев вернулся еще раньше, да и его конкурент Кассьерра наконец-то отличился красивым и, еще важнее, победным голом в игре с «Локомотивом».

На что ставить

Вряд ли матч получится сухим и неинтересным. «Зенит» вновь обрел себя в атаке, а ростовчане почти всегда играют результативно дома, причем позволяют это делать и сопернику. Гости — фавориты с отрывом, но легкой прогулки для команды Сергея Семака не ожидается.

Игорь Борунов

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