«Ростов» — «Зенит»: прогнозы и ставки
Один из важнейших матчей заключительной части чемпионата России.
Один из важнейших матчей заключительной части чемпионата России.
Хотя «Ростов» и идет к 23-му туру на втором месте, что само по себе героизм, навязать борьбу «Зениту» за чемпионский титул команде Валерия Карпина будет сложно, что он и сам признает. Другое дело, что в случае победы хозяев «Ростов-Арены» сегодня акценты и прогнозы разом изменятся, в этом и ценность очной встречи.
Ростовчане проводят выдающийся для себя сезон по многим показателям. Чего стоит хотя бы рекорд по заработанным пенальти. Многие СМИ подробно касались этой темы, привлекали к разбору экспертов из судейского мира, и главный вывод один: дело не в каком-то благоприятном отношении арбитров к «Ростову» (после ничьей в Оренбурге со счетом 2:2 Валерий Карпин сам негодовал по поводу судейства, считая, что арбитры помогли хозяевам), а в игровых особенностях, тактике и индивидуальных действиях того же Николая Комличенко. Но есть у «Ростова» и проблемы, особенно игра группы обороны: защитники нередко заставляют Карпина хвататься за голову, а Сергей Песьяков в воротах нет-нет да и устроит что-то странное.
«Зенит» — фаворит битвы лидеров РПЛ не из-за помарок желто-синих в обороне, а благодаря собственной игре. Она тоже небезупречна, на ней слишком серьезно сказываются временные потери. Так весь март сине-бело-голубые мучились из-за травмы единственного сильного опорника в составе Вильмара Барриоса. Но он вернулся в строй и готов выйти в Ростове. Стоило получить травму нападающему Ивану Сергееву — оказалось, одного Малкома недостаточно, чтобы результативно действовать в каждом матче. Но Сергеев вернулся еще раньше, да и его конкурент Кассьерра наконец-то отличился красивым и, еще важнее, победным голом в игре с «Локомотивом».
Вряд ли матч получится сухим и неинтересным. «Зенит» вновь обрел себя в атаке, а ростовчане почти всегда играют результативно дома, причем позволяют это делать и сопернику. Гости — фавориты с отрывом, но легкой прогулки для команды Сергея Семака не ожидается.
По традиции рассмотрим «вилку» из трех ставок на ваш выбор. Самый осторожный и надежный вариант, на который на сайте и в приложении Olimpbet в то же время предложен неплохой коэффициент: Х2 и ТБ 2.5, то есть ничья или победа «Зенита» при более 2.5 забитых мячах на две команды, за 2.12. Оставим «Ростову» шансы на победу и полностью сконцентрируемся на ожиданиях высокой результативности: ТБ 2.5 и «обе забьют — да» предлагается с коэффициентом 2.3. Наконец, самая амбициозная, но вполне реалистичная ставка на то, что фаворит оправдает ожидания, но не сумеет сыграть на ноль: «Зенит» не очень надежен сзади, есть вопросы и к новичку Ренану, который слишком смел в обводках и передачах для центрального защитника. П2 и «обе забьют — да» сулит выигрыш с коэффициентом 3.35.
Игорь Борунов
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