«Ростов» — «Зенит» и дерби «Торпедо» — «Спартак». Стартует 23-й тур РПЛ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Программа 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) будет представлена восемью матчами в субботу и воскресенье.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 23, 16.04.2023, 19:00 Ростов - Зенит -

В этом туре пройдут игры «Крылья Советов» — «Химки», «Динамо» — «Пари Нижний Новгород», «Сочи» — «Краснодар», «Урал» — ЦСКА, «Торпедо» — «Спартак», «Оренбург» — «Локомотив», «Факел» — «Ахмат» и «Ростов» — «Зенит».

Среди всех матчей тура выделяется воскресная игра между «Ростовом» и «Зенитом». Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 мск. Ростовчане с 45 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит», который располагается на первой позиции, имеет в своем активе 54 очка.

«Ростов» после 22 туров является одним из главных конкурентов «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России. Существует мнение, что этот матч может окончательно решить судьбу чемпионства в этом сезоне. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал «Спорт-Экспрессу», что у него нет ощущения чемпионского матча.

«Это встреча двух команд, которые располагаются вверху турнирной таблицы, но думаю, что ни у кого нет ощущения чемпионского матча, — отметил Карпин. — Давайте все-таки будем реалистами: отрыв слишком большой, задачи и возможности у двух клубов слишком разные».

С ним согласился и главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Для нас каждый матч важен, как и для “Ростова”, — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба “Зенита”. — Говорить сейчас о чемпионском матче за восемь туров до окончания чемпионата, конечно, нет смысла».

При этом Семак также отметил, что дополнительный настрой «Зениту» не добавит нахождение «Ростова» на втором месте, так как команда на каждую игру соответствует своим целям.

Из-за перебора желтых карточек встречу пропустят футболисты «Ростова» Евгений Чернов и Егор Голенков. Также под вопросом участие одного из лучших ассистентов чемпионата России Даниила Уткина, который в матчах РПЛ за ростовскую команду отметился шестью результативными передачами. Уткин из-за повреждения пропустил два последних матча.

Семак сообщил журналистам, что встречу с «Ростовом» пропустит футболист Густаво Мантуан. По словам тренера, решение об участии пропустившего из-за повреждения матч с «Локомотивом» Александра Ерохина будет принято позднее.

Матч «Ростова» с «Зенитом» покажет конкурентность соперников

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов считает, что «Ростов» даст бой петербургской команде.

«Матч привлекает интерес, тем более игра в Ростове-на-Дону, я уверен, что “Ростов” даст бой “Зениту”, — сказал Семшов ТАСС. — “Ростов” борется за вторую строчку в чемпионате России, последняя игра (“Ростов” сыграл вничью с “Оренбургом” со счетом 2:2, отыграв два мяча — прим. ТАСС) показала, что у команды сильный характер. Для Ростова-на-Дону это праздник, когда приезжает такая сильная команда, как “Зенит”. Поэтому я думаю, что у команды есть настрой отобрать очки, чтобы бороться за второе место».

При этом, по словам Семшова, чемпион в РПЛ уже ясен.

«Это не то чтобы чемпионский матч, еще играть достаточно, — отметил он. — Давайте не будем говорить о чемпионстве, с чемпионом все ясно, все прекрасно понимают, кто выиграет в чемпионате. Сейчас для “Ростова” идет борьба за место в тройке».

Бывший главный тренер «Ростова» и сборной России Юрий Семин считает, что футболисты ростовской команды навяжут борьбу «Зениту».

— «Ростов» хорошие матчи показывает, много очень энтузиазма, много молодых ребят, — сказал Семин ТАСС. — Если «Зенит» выиграет, то будут большие шансы [стать чемпионом]. Команда идет по своему чемпионскому графику, смогут ли ей помешать — покажет матч в воскресенье.

«Зенит» подходит к игре с двумя победами подряд, ранее команда на выезде выиграла у московского «Локомотива» (2:1) и на своем поле обыграла екатеринбургский «Урал» (2:0). «Ростов», наоборот, не может победить в двух играх подряд. 10 апреля ростовчане на выезде сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2) в матче РПЛ, а 6 апреля уступили «Краснодару» в игре первого этапа ½ финала плей-офф «пути регионов» Фонбет — Кубка России (1:1, 3:5 по пенальти). При этом «Ростов» не проигрывает в РПЛ на протяжении четырех матчей (три победы, одна ничья).

Встреча первой части чемпионата между «Ростовом» и «Зенитом» завершилась победой петербургской команды со счетом 3:1. В прошлом сезоне «Зенит» оказался сильнее ростовчан в выездной игре (4:2). В последний раз «Ростов» на своем поле победил петербуржцев 19 мая 2019 года, в матче чемпионата России ростовчане оказались сильнее со счетом 1:0.

«Спартак» попробует прийти в себя

Среди субботних матчей выделяется игра между московскими «Торпедо» и «Спартаком», встреча пройдет в «Лужниках» и начнется в 19:00 мск. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы — красно-белые с 42 очками занимают третье место, черно-белые с 13 очками располагаются на последней, 16-й позиции. Встреча первой части чемпионата завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 23, 15.04.2023, 19:00 Торпедо - Спартак -

«Спартак» подходит к этой игре с серией из пяти матчей без побед во всех турнирах. Ранее красно-белые сыграли вничью и уступили «Уралу» (1:1, 1:2) в ½ финала плей-офф «пути РПЛ» Кубка России, а также проиграли «Оренбургу» (0:2) и сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (0:0) и столичным «Динамо» (3:3) в РПЛ.

«Торпедо», наоборот, одержало победу в прошлой игре чемпионата России, на своем поле оказавшись сильнее воронежского «Факела» (2:0). Эта победа стала третьей для «Торпедо» в этом сезоне РПЛ, ранее команда победила ЦСКА (1:0) и «Пари НН» (3:0 — техническое поражение). Основное время игры с «Пари НН» завершилось со счетом 1:1, но из-за участия в матче дисквалифицированного полузащитника Ярослава Михайлова контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил нижегородской команде техническое поражение.

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов считает, что матч с «Торпедо» будет психологически важен для красно-белых.

— Если «Спартак» хочет бороться за второе место, то нужно обязательно выигрывать, — сказал Тихонов ТАСС. — Уже ЦСКА подошел на расстояние одного очка, команда отстает от «Ростова». Если «Спартак» так дальше будет продолжать, то, конечно, может и в тройку не попасть. Поэтому это очень важная игра, в первую очередь для психологического состояния, посмотреть, куда дальше будет двигаться «Спартак».

В матче с «Торпедо» из-за перебора желтых карточек не сыграет нападающий Александр Соболев. Также в игре не примет участия полузащитник Наиль Умяров, который перенес операцию на пятой плюсневой кости. Под вопросом участие травмированных защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии и полузащитника Квинси Промеса. Промес пропустил два матча, Джикия — три, однако капитан «Спартака» тренировался на неделе с командой, фотографии занятий выложила пресс-служба красно-белых. «Торпедо» не смогут помочь полузащитники Иван Енин и Хожимат Эркинов, которые пропустили один и два матча соответственно из-за повреждений.

О других матчах тура

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 23, 15.04.2023, 16:30 Урал - ЦСКА -

Программу 23-го тура РПЛ откроет матч «Крылья Советов» — «Химки» (14:00 мск), также в субботу пройдут игры «Динамо» — «Пари НН» (14:00 мск), «Сочи» — «Краснодар» (16:30 мск) и «Урал» — ЦСКА (16:30 мск). 16 апреля состоятся матчи «Оренбург» — «Локомотив» (14:00 мск) и «Факел» — «Ахмат» (16:30 мск).