«Спартак» в кризисе или ему не повезло? Причин отрыва от «Зенита» несколько

«Спартак» неудачно стартовал в весенней части сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля перед возобновлением чемпионата сохраняла шансы на борьбу за золото с «Зенитом». Но после нескольких осечек москвичи опустились на третье место, уже совсем рядом с красно-белыми находится ЦСКА. Спартаковцы действительно в игровом кризисе или против них выступает комплекс факторов?

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 23, 15.04.2023, 19:00 Торпедо - Спартак -

С рестарта РПЛ «Спартак» в пяти матчах одержал всего одну победу, один раз уступил и трижды сыграл вничью. По набранным очкам (6) весной команда занимает 10-е место, разделяя его с «Сочи». Для сравнения, лидеры — ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» (все — по 12). «Спартак» отстал от петербуржцев в таблице на 12 очков и вряд ли включится в чемпионскую гонку. После матча с «Ахматом» (0:0) Абаскаль отмечал неигровые проблемы:

«Доволен вовлечённостью команды в матч, доволен желанием. Психологически в этом сезоне мы ещё не были в таких тяжёлых ситуациях. Уверен, что в предстоящих матчах мы найдём нужное отношение, забьём гол, который принесёт нам победу. Мы должны разозлиться, нам не хватает злости. У нас было 10 ударов по воротам, 10 угловых, вратарь соперника — лучший игрок матча. “Ахмат” приехал играть на ничью. Нам надо разозлиться и добавить во всех компонентах, потому что это футбол».

Гильермо Абаскаль | Источник: Чемпионат.com

В игровом плане «Спартак» смотрелся хуже соперника только в одном весеннем матче — в гостях с «Оренбургом» (0:2). При этом красно-белые всё равно создавали моменты и могли зацепить ничью. «Спартак» наиграл на 1.51 xG (ожидаемый гол по оценке Understat), «Оренбург» — на 2.62. На результат повлияли не только ошибки красно-белых (самая яркая — обрез Зиньковского перед первым голом), но и раннее начало матча (12:00 мск), а также синтетическое поле на стадионе «Газовик».

«Конечно, не могу назвать игру с “Оренбургом” худшим матчем “Спартака” под моим руководством. Худший — это когда ты не бьёшь по воротам, а соперник полностью контролирует игру и не даёт ничего сделать. У нас были моменты, мы вели игру на половине соперника — был виден характер», — отмечал после встречи тренер. Отметим, что «Оренбург» занимает второе место в РПЛ по набранным очкам дома (26, столько же у ЦСКА и «Ростова»). Больше — только у «Зенита» (30). Так что фактор чужого поля играет важную роль во встречах с оренбуржцами.

Однако в остальных матчах весны «Спартак» смотрелся как минимум не хуже оппонентов. Самая тяжёлая встреча — с «Уралом» (2:2). Красно-белые чуть уступили по xG (1.65 — 2.09), но судья Виталий Мешков отобрал чистый победный гол Александра Соболева в концовке при счёте 2:2. Арбитр зафиксировал нарушение в штрафной «Урала» со стороны хозяев — прозвучал свисток, после которого форвард «Спартака» отправил мяч в ворота. Но после повтора стало понятно, что Мешков сильно ошибся: вратарю екатеринбуржцев Илье Помазуну помешал собственный защитник. «Спартак» ничего не смог поделать с этим решением — правила есть правила. Но команда лишилась двух важных очков в равном матче.

Затем красно-белые сыграли с «Факелом» (3:2), где полностью доминировали по всем параметрам (xG — 3,10 — 1,17). Ожидаемые голы не являются главным отражением хода встречи, но помогают понять контекст. «Спартак» атаковал почти весь матч, «зевнув» только в конце первого тайма, когда и пропустил два мяча. В течение пяти минут Хызыр Аппаев и Реда Рабеи с пенальти сравняли счёт.

В конце заслуженную победу «Спартаку» принёс Кристофер Мартинс. Отметим, что по ходу встречи не в пользу красно-белых приняли несколько спорных решений, которые клуб вынес на ЭСК: арбитр Владислав Безбородов не засчитал гол Соболева, а также поставил неоднозначный пенальти в ворота хозяев. Позже глава судейского корпуса Павел Каманцев сообщил, что оба решения приняты верно.

В матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) красно-белые никак не могли отправить мяч в ворота: их «заколдовал» голкипер грозненцев Гиорги Шелия. Позже вратарь отмечал, что провёл одну из лучших встреч в карьере: «Одна из лучших игр моих. Тяжело сказать. Наверное, входит в двадцатку. Есть ли особая мотивация? Мне кажется, привлечение болельщиков. Приятно играть, когда “Спартак” гонит — это адреналин, энергия, эмоции». Кураж вратаря соперника, помноженный на собственное невезение, вылился в очередную потерю очков. «Спартак» наиграл на гол (0,93 xG), а «Ахмат» почти не угрожал воротам красно-белых (0,06). Вдобавок ко всему травму усугубил лидер москвичей — Квинси Промес. Он начал матч со скамейки, вышел в начале второго тайма, провёл несколько минут и заменился обратно. Голландец пропустил и следующую игру «Спартака» с «Динамо».

Московское дерби с бело-голубыми — ещё один матч, где клуб не выиграл из-за собственных ошибок. Перед первым голом защитник «Спартака» Даниил Денисов неудачно вынес мяч после паса Константина Тюкавина. Прямо за его спиной оказался Арсен Захарян, забивший в пустые ворота. Денисов для надёжности мог выбить за лицевую, отделавшись угловым и не выкатив мяч на игрока «Динамо».

Второй и третий пропущенные голы — «ляпы» Александра Селихова. В самом конце первого тайма он неудачно сыграл на выходе при угловом, после чего мяч от ноги Соболева залетел в собственные ворота.

А на 66-й минуте вратарь проспал верховую передачу в чужую штрафную от Дениса Макарова. Селихова смутил Тюкавин, в итоге не задевший мяч, который залетел в ворота «Спартака».

«Что случилось с Селиховым? Знал бы я ответ, сказал. Мы привыкли, что он надёжный вратарь. В подтрибунке он сказал мне: “Тренер, извините”. Он очень самокритичный, надёжный, один из наших капитанов. Уверен, что уже завтра он разберётся с ошибками, мы ему поможем. Было бы неправильно начать его критиковать после одного матча», — сказал после игры тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

Александр Селихов | Источник: Чемпионат.com

«Спартак» в матче с «Динамо» смотрелся острее и заслуживал победу. Обе команды находятся не в лучшем состоянии, но эта встреча могла взбодрить красно-белых. А в итоге загнала ещё сильнее в эмоциональную яму. «Спартак» снова уверенно обыграл соперника по xG (2.57 — 0.93), но это снова не помогло добиться нужного результата.

Итого, что мешало «Спартаку» стабильно побеждать:

Индивидуальные ошибки собственных игроков; Кураж чужих голкиперов; Судейские ошибки; Отсутствие везения в финальной стадии.

Всё это не отменяет того, что «Спартак» испытывает игровые трудности, а к Абаскалю есть вопросы (например, почему раньше мало времени получал Кейта Бальде). Но по ожидаемым очкам весной «Спартак» — на третьем месте (8,94 xPTS при шести реальных). Больше — только у «Зенита» (9,92) и ЦСКА (9,21). А по ожидаемым голам красно-белые и вовсе на первой строчке в РПЛ (9,76). По качеству футбола на весеннем отрезке «Спартак» находится точно не на 10-м месте.

Абаскаль проводит хорошую работу, руководству ни в коем случае нельзя трогать испанского специалиста. Удача рано или поздно вернётся к «Спартаку», команда лучше почувствует связи и сможет бороться за золото уже на дистанции в 30 туров. Матч с «Торпедо» — отличная возможность начать победную серию.