Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Вальядолид
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
Химки
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Пари Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Родина
Динамо Мх
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Милан
Футбол. Первый дивизион
16:00
Рубин
Шинник
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Брентфорд
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Велес
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Реймс
Футбол. Первый дивизион
12:00
Уфа
Акрон
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Торпедо
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Верона
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
11:30
Енисей
Балтика
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Лестер
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Реал
Все события
13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород».

Динамо
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамалё, Тюкавин.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Соколов, Михайлов, Янсане.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Пари Нижний Новгород» и «Динамо» сыграли вничью — 2:2. В составе москвичей отличились Даниил Фомин (с пенальти) и Константин Тюкавин. За нижегородцев голами отметились Николай Калинский (с пенальти) и Дмитрий Стоцкий.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 22 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Была Москва «не резиновая», а теперь — Ереван». Русский вратарь в Армении
Политика разрушает спорт. США создаёт свою ассоциацию бокса — без России
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь