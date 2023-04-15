«Урал» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Газинский, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Бикфалви, Влут.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Зайнутдинов, Гаич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

В первом круге текущего сезона чемпионата России ЦСКА дома победил «Урал» со счётом 2:0. Голами отметились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль (с пенальти).