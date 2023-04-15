«Урал» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся екатеринбургский «Урал» и московский ЦСКА.
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся екатеринбургский «Урал» и московский ЦСКА.
Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 16:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Газинский, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Бикфалви, Влут.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Зайнутдинов, Гаич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.
В первом круге текущего сезона чемпионата России ЦСКА дома победил «Урал» со счётом 2:0. Голами отметились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль (с пенальти).
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 22 матчей. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.