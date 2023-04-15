Президент Украины Зеленский ввёл санкции против Акинфеева, Газинского и ещё 85 человек

В соответствии с указом Зеленского российские граждане, среди которых также оказались бывшие полузащитник и вратарь сборной России Динияр Билялетдинов и Вениамин Мандрыкин, не имеют права въезжать на территорию Украины, вести предпринимательскую деятельность в стране и приобретать в ней недвижимость.

В списке также присутствует и ряд других российских спортсменов. Всего санкции введены против 87 человек.