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17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» сыграли вничью в первом матче после возвращения Талалаева

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Футболисты подмосковных «Химок» и самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Химки
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Самаре завершилась со счетом 0:0. На 90-й минуте матча главный тренер «Химок» Андрей Талалаев получил красную карточку.

«Химки» не забили ни одного гола в последних четырех матчах РПЛ, по информации Opta, это является повторением их худшей сухой серии в чемпионате России.

Матч с «Крыльями Советов» стал для Талалаева первым после возвращения на пост главного тренера «Химок». Он возглавил «Химки» 11 апреля, подписав с командой контракт сроком на пять лет. Подмосковный клуб стал третьим для 50-летнего специалиста в нынешнем сезоне РПЛ, он начинал чемпионат во главе грозненского «Ахмата», который покинул в сентябре 2022 года, а после с октября по конец марта тренировал «Торпедо». Талалаев возглавлял «Химки» с 2019 по 2020 год.

«Крылья Советов» с 25 очками занимают 12-е место в турнирной таблице. «Химки» набрали 14 очков и идут на предпоследней, 15-й позиции в таблице. Подмосковная команда прервала серию из четырех поражений в РПЛ.

Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 0:0
Химки
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