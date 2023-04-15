«Химки» сыграли вничью в первом матче после возвращения Талалаева
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Футболисты подмосковных «Химок» и самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Футболисты подмосковных «Химок» и самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Самаре завершилась со счетом 0:0. На 90-й минуте матча главный тренер «Химок» Андрей Талалаев получил красную карточку.
«Химки» не забили ни одного гола в последних четырех матчах РПЛ, по информации Opta, это является повторением их худшей сухой серии в чемпионате России.
Матч с «Крыльями Советов» стал для Талалаева первым после возвращения на пост главного тренера «Химок». Он возглавил «Химки» 11 апреля, подписав с командой контракт сроком на пять лет. Подмосковный клуб стал третьим для 50-летнего специалиста в нынешнем сезоне РПЛ, он начинал чемпионат во главе грозненского «Ахмата», который покинул в сентябре 2022 года, а после с октября по конец марта тренировал «Торпедо». Талалаев возглавлял «Химки» с 2019 по 2020 год.
«Крылья Советов» с 25 очками занимают 12-е место в турнирной таблице. «Химки» набрали 14 очков и идут на предпоследней, 15-й позиции в таблице. Подмосковная команда прервала серию из четырех поражений в РПЛ.