«Динамо» безнадёжно «горело» команде Юрана. Но перевернуло игру за семь минут

«Динамо» за последнее время стало одним из самых обсуждаемых клубов РПЛ в контексте потенциальной тренерской отставки. Славиша Йоканович растерял доверие из-за неуверенной игры команды и нестабильных результатов. Но в матче с «Пари НН» в 23-м туре всё же сумел удивить.

На первых минутах «Динамо» забрало мяч и инициативу. Но чем дальше, тем ровнее становилась игра. Более того, «Нижний» начал отвечать своими атаками, и они были заметно острее, чем у «Динамо». Был даже удивительный промах с нескольких метров! Сама игра при этом едва ли была захватывающей. Куда интереснее было наблюдать за Сергеем Юраном, который активно работал на бровке с первых секунд матча.

Наиболее настойчивым «Динамо» выглядело примерно с 35-й по 40-ю минуту. Команда Славиши Йокановича плотно насело на штрафную «Нижнего», но даже при такой картине игры явных голевых моментов у хозяев не было. И это удивительно: как «Пари НН» может смотреться острее, играя без Тимура Сулейманова на поле «Динамо»? Загадка.

Во втором тайме положение «Динамо» усугубилось. На 54-й минуте «Нижний» убежал в быструю атаку по флангу и создал шикарный момент: Момо Янсане запорол удар после прострела. «Динамо», правда, вскоре ответило своим лучшим шансом: после подачи с углового Кирилл Гоцук пробил по своим и попал в штангу, а Даниил Фомин добил с разворота, но гостей спас Никита Каккоев.

А на 67-й минуте «Нижний» забил. Мяч попал в руку Дмитрию Скопинцеву, VAR позвал Артёма Чистякова к монитору, и главный арбитр указал на «точку». Бить пошёл Денис Глушаков — и уверенно вонзил под перекладину.

После гола «Нижнего» казалось, что «Динамо» обречено. Мало того что игра не клеится, так ещё и не повезло получить совершенно не обязательный пенальти в свои ворота. Но команда Йокановича неожиданно ожила. «Динамо» снова насело на ворота «Нижнего» и, в отличие от первого тайма, наконец стало создавать опасные моменты.

Давление «Динамо» закономерно привело к голу. Вышедший на замену Ярослав Гладышев подхватил мяч на краю вратарской, сместился в центр и «прошил» вратаря и защитника. 1:1!

А спустя семь минут, на 86-й, «Динамо» забило и второй! Даниил Фомин, у которого в последнее время разладилось с пенальти, решил попробовать положить гол с игры и шарахнул с дальней дистанции. В самый угол мяч не прилетел, но Артур Нигматуллин всё равно не спас. 2:1!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fd766191e01a46e2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=1&id=456251943&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После второго гола в нокауте уже был «Нижний», а «Динамо» уверенно владело мячом — и в результате даже забило третий гол. Константин Тюкавин заработал пенальти, а Фёдор Смолов уверенно реализовал удар в стиле Жоржиньо. 3:1.

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Главным героем и антигероем встречи стал Йоканович. Его команда смотрелась безнадёжно и какое-то время «горела» аутсайдеру, но грамотный матч-менеджмент всё изменил. Благодаря заменам Славише удалось перевернуть игру и добыть победу. «Динамо» теперь отстаёт от ЦСКА на два очка, а «Нижний» застрял в зоне стыков.