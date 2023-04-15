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18:04 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Химки» оспорит красную карточку главного тренера Талалаева

Специалист был удален в концовке матча чемпионата России с «Крыльями Советов».

Химки
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 апреля. В подмосковном футбольном клубе «Химки» намерены оспорить красную карточку, полученную главным тренером команды Андреем Талалаевым в матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Об этом «Спорт-экспрессу» в субботу сообщил генеральный директор «Химок» Николай Оленев.

15 апреля «Химки» на выезде со счетом 0:0 сыграли вничью с «Крыльями Советов». В добавленное ко второму тайму время Талалаев бросил бутылку на футбольное поле и получил красную карточку. Если решение арбитра будет подтверждено, Талалаев пропустит матч 24-го тура против московского «Торпедо», которое специалист покинул в марте.

«Будем пытаться отменить красную карточку главного тренера. Андрей Виктроович сказал, что подбросил бутылку на радостях — с его ракурса было видно, что мяч после удара [полузащитника “Химок” Резиуана] Мирзова летит в ворота», — сказал Оленев.

«Мы увидели совсем другую игру. “Химки” более цельно сыграли в обороне и не позволяли сопернику многого, как в предыдущих матчах. Удар в штангу Лысцова — один из главных моментов первого тайма. Спасение Митрюшкина после удара со штрафного — однозначно один из лучших сейвов тура», — прокомментировал гендиректор подмосковного клуба результат прошедшего матча.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету подмосковной команды 14 очков в 23 матчах, от зоны стыковых матчей за место в РПЛ в следующем сезоне «Химки» отстают на 3 очка, от зоны гарантированного сохранения места в высшем дивизионе чемпионата России — на 11.

Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 0:0
Химки
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