Футбольный клуб «Химки» оспорит красную карточку главного тренера Талалаева

ТАСС, 15 апреля. В подмосковном футбольном клубе «Химки» намерены оспорить красную карточку, полученную главным тренером команды Андреем Талалаевым в матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Об этом «Спорт-экспрессу» в субботу сообщил генеральный директор «Химок» Николай Оленев.

15 апреля «Химки» на выезде со счетом 0:0 сыграли вничью с «Крыльями Советов». В добавленное ко второму тайму время Талалаев бросил бутылку на футбольное поле и получил красную карточку. Если решение арбитра будет подтверждено, Талалаев пропустит матч 24-го тура против московского «Торпедо», которое специалист покинул в марте.

«Будем пытаться отменить красную карточку главного тренера. Андрей Виктроович сказал, что подбросил бутылку на радостях — с его ракурса было видно, что мяч после удара [полузащитника “Химок” Резиуана] Мирзова летит в ворота», — сказал Оленев.

«Мы увидели совсем другую игру. “Химки” более цельно сыграли в обороне и не позволяли сопернику многого, как в предыдущих матчах. Удар в штангу Лысцова — один из главных моментов первого тайма. Спасение Митрюшкина после удара со штрафного — однозначно один из лучших сейвов тура», — прокомментировал гендиректор подмосковного клуба результат прошедшего матча.