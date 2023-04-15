ЦСКА обыграл «Урал» и продлил победную серию в РПЛ до пяти матчей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА на выезде со счетом 2:1 обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на стадионе «Екатеринбург-Арена».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Антон Заболотный (13-я минута), Федор Чалов (58, с пенальти). У проигравших отличился Рай Влут (66, с пенальти).

ЦСКА одержал пятую победу в РПЛ подряд. Прервалась сухая серия армейцев в РПЛ, ранее подопечные Владимира Федотова обыграли самарские «Крылья Советов» (4:0), петербургский «Зенит» (1:0), воронежский «Факел» (2:0) и подмосковные «Химки» (3:0). ЦСКА и «Урал» вновь встретятся 19 апреля, команды сыграют в финале плей-офф «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России.