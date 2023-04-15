Уход Бердыева не помог «Сочи». «Краснодар» тащит талантливый воспитанник Кривцов

Источник: Фото ФК «Краснодар»

Дмитрий Хохлов вернулся в РПЛ

После того как Курбан Бердыев загадочно покинул «Сочи», правление перехватил его помощник — Дмитрий Хохлов. Специалист вернулся на бровку РПЛ после многолетнего отпуска. Последний матч во главе клуба из элиты Дмитрий Валерьевич провел в октябре 2019 года — тогда после затяжной серии из поражений его уволили из «Динамо». Кстати, началось тогда все с поражения от «Сочи» (2:3).

У руля этого же «Сочи» (пока временно) у Хохлова на этот раз получилось не очень — «Краснодар» особых проблем не испытал и победил 2:0. Но сочинцы и мер каких-то принять не успели — вышли в три центральных защитника, что для того же Хохлова несвойственно. Нобоа моментами блистал, но не более — в остальном в составе хозяев геройствовал только вратарь Адамов.

Адамов против Сафонова — дуэль имени Галицкого

К слову, о вратарях. В матче был другой сюжет — в воротах обоих клубов играли воспитанники академии «Краснодара». Денису Адамову в свое время не удалось подвинуть Матвея Сафонова из рамки «быков» (сыграл за основу всего два матча), поэтому он переехал чуть южнее — в «Сочи» ему доверяют чаще.

Хотя соревноваться с Джанаевым непросто, игровое время Адамов получает регулярно. Настолько, что против бывшего клуба он выходил уже три раза, учитывая матч 23-го тура нынешнего сезона. В этой игре, как и в прежних, несмотря на классные спасения (Адамов очевидно заряжен), «сухаря» не получилось. А у Сафонова, напротив, первый матч без пропущенных в противостоянии с Денисом. Правда, сегодня у Матвея работы было в два раза меньше — он совершил три сейва, в то время как Адамов — семь.

У Кривцова уже семь мячей весной

20-летний Никита Кривцов — настоящее открытие весны. Несмотря на то что он играет на позиции полузащитника, забивает 88-й номер чаще нападающих. При этом началось все только в марте, когда Никита забил «Динамо». Потом был дубль в Кубке в ворота «Ахмата», гол в знаменитом разгроме «Химок», еще один дубль в ворота нижегородцев и, наконец, мяч в ворота Адамова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2199255705a6f10c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456251949&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

Для сравнения, Кади забил за «Краснодар» три мяча весной, Сперцян — один, Кордоба — пять. Так что достижение Кривцова действительно впечатляет — интересно, что такого с ним сделал Владимир Ивич?

Южное дерби опять за «Краснодаром»

Несмотря на то что оба клуба существуют не так давно, история противостояния постепенно обрастает деталями. В РПЛ теперь подавляющее преимущество за «быками», у них пять побед против всего двух у сочинцев. При этом четыре виктории у «Краснодара» идут подряд.

Последний раз «Сочи» отбирал очки у черно-зеленых в мае 2021 года — тогда коллектив Владимира Федотова на выезде обыграл хозяев со счетом 3:1. С тех пор успех только у «Краснодара», общий счет за четыре матча — 9:2.

«Быки» — самая результативная команда весны в РПЛ