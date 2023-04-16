В чем шансы «Ростова» в игре с «Зенитом»? Три аргумента в пользу команды Валерия Карпина

В центральном матче 23-го тура РПЛ встретятся первая и вторая команда лиги — «Зенит» на выезде сразится с «Ростовом». Действующий чемпион — фаворит, но у команды Валерия Карпина есть свои козыри — на них и акцентируем внимание накануне встречи.

После рестарта сезона «Ростов» забивает в каждом матче РПЛ

После зимней паузы в чемпионате России состоялось пять туров. Жёлто-синие забивали во всех играх без исключения. В том числе дважды отличились в выездном матче с «Оренбургом» (2:2). А ведь ранее команда Марцела Лички на своём поле обыграла с сухим счётом «Спартак» (2:0)!

В то же время «Зенит» не отличается надёжностью сзади. Из пяти матчей в РПЛ после рестарта сезона на ноль удалось сыграть только дважды, оба раза дома — с «Пари НН» (3:0) и «Уралом» (2:0). Даже «Химки» смогли сразу дважды огорчить Михаила Кержакова и были близки к набранным очкам в Санкт-Петербурге. Пропустил «Зенит» и в прошлые выходные, в победном матче с «Локо» (2:1).

«Ростов» способен забить несколькими способами. Накануне матча уместно выделить два, так как они накладываются на изъяны чемпиона России.

Первый — после проникновений в чужую штрафную. Команда Карпина умеет ставить соперника в тупик своей активностью. Так, «Ростов» в текущем сезоне чемпионата России заработал 14 пенальти — рекорд лиги. В плане заработанных пенальти преуспевает Николай Комличенко — восемь, тоже рекорд лиги и одновременно повторение рекорда в топ-10 чемпионатов.

«Зенит» может дрогнуть в штрафной площади, так как зимой у команды сменился ключевой центральный защитник — вместо ушедшего Деяна Ловрена основным стал пришедший Роберт Ренан. Высокого качества сзади у команды Сергея Семака пока нет.

Гол «Химок» в матче с «Зенитом». Роберт Ренан выдвинулся на Давида Кобесова, но не помешал ему ассистировать Бутте Магомедову

Второй способ, которым «Ростову» по силам забить, — дальние удары. Команда Карпина не стесняется к ним прибегать и уже забила в текущем розыгрыше РПЛ шесть мячей ударами из-за пределов штрафной, в том числе два в игре позапрошлого тура с «Торпедо». Лишь три команды в текущем чемпионате России отмечались дальними ударами чаще — по девять голов у «Зенита» и «Краснодара», семь в активе футболистов «Динамо».

У «Зенита» в центре поля не всё гладко после вылета из-за травмы плеча опорника Вильмара Барриоса — не играл с 12 марта, если не считать символических двух минут с «Локо» в предыдущем туре. Колумбиец может окончательно вернуться, но его форма не будет оптимальной. В его отсутствие «Зенит» дважды пропустил из-за пределов штрафной — от ЦСКА в чемпионате и от «Динамо» в Кубке.

Голевой удар Федора Чалова в матче ЦСКА — «Зенит»

Голевой удар Муми Нгамале в матче «Зенит» — «Динамо»

Есть у «Ростова» и третья сильная сторона — угловые и штрафные. По голам в этом компоненте (9) команда Карпина уступает лишь «Факелу» (11). Но перед матчем с «Зенитом» это достоинство можно отметить больше для проформы. Во-первых, из-за мышечной травмы последний тур пропустил основной исполнитель стандартов Даниил Уткин — у него четыре голевых действия (1+3) со статичных положений. Во-вторых, «Зенит» надёжен при стандартах — лишь один пропущенный мяч с начала сезона в РПЛ, в гостевом матче от «Факела» (1:1) в первой половине октября.

В последнее время «Зениту» тяжело даются игры с ростовчанами

Атакующий стиль жёлто-синих неудобен команде из Санкт-Петербурга. В последние три года — ни одной крупной победы и несколько осечек.

Первый матч нынешнего сезона: «Зенит» — «Ростов» — 3:1

Игры сезона-2021/2022: «Зенит» — «Ростов» — 2:2, «Ростов» — «Зенит» — 2:4

Игры сезона-2020/2021: «Зенит» — «Ростов» — 2:2, «Ростов» — «Зенит» — 0:2

Ни в одном из двух предыдущих сезонов «Зенит» не выиграл у «Ростова» и дома, и в гостях. Если в очередном матче чемпион России допустит осечку, то тенденция сохранится. После сложной дороги в Ростове-на-Дону действующему чемпиону может не хватить свежести, тогда как хозяева привычны к тяжёлой логистике.

Интересно, что из семи последних мячей, которые «Ростов» забил в ворота «Зенита» в РПЛ, три в активе Николая Комличенко. Он неизменно забивал в трёх предыдущих встречах команд.

Чемпиону не хватает футбольной дерзости с соперниками из первой половины таблицы

Вообще, «Зенит» — безусловный фаворит матча с «Ростовом». Если чемпион сыграет на максимуме возможностей, то должен без проблем побеждать. Если взять стоимость составов, то, по данным Transfermarkt, «Зенит» (€ 160 млн) значительно превосходит даже вторую команду лиги («Спартак» — € 89,5 млн) и третью («Динамо» — € 79,9), не говоря про все остальные. Кстати, «Ростов» по стоимости лишь седьмой (€ 48 млн).

Но при этом «Зенит» с командами из первой половины турнирной таблицы играет не так уж и уверенно — не совсем по своим возможностям. В девяти таких матчах РПЛ текущего сезона лишь одна крупном победа — над занимающим восьмое место «Оренбургом» (8:0 на своём поле). В то же время есть поражения от ЦСКА (0:1) и «Ахмата» (1:2), а также ничья с грозненцами (0:0). Из шести побед — сразу половина всего лишь в один мяч.

Другими словами, команда даёт соперникам возможность играть с собой и претендовать на удачный результат.

На мой взгляд, проблема в том, что сам «Зенит» не считает себя сильнее других и очень часто относится к соперникам с большой опаской, которая не очень органично сочетается с выдающимися по местным меркам возможностями. На поле это может проявляться в игре на удержание счёта или контроле мяча вместо попытки добить противника. Кстати, сине-бело-голубые лидируют в лиге по ударам (18,8) и ожидаемым голам (46,3), но превосходство над «Спартаком» совсем незначительное — 17,4 и 43,5 соответственно.

Во многом такой осторожный подход продиктован интеллектуальным и чрезмерно уважительным отношением к конкурентам главного тренера Сергея Семака. Показательно, что даже перед обитающими на дне «Химками» тренер не излучал уверенности: «Ждём очень тяжёлой и сложной игры». Излишне вспоминать, как тренер расхваливал всех соперников «Зенита» в ЛЧ, когда клуб в ней играл. Стоит ли потом удивляться отсутствию у команды дерзости на поле? Кстати, не это ли одна из причин, почему в топ-7 самых результативных игроков лиги из «Зенита» есть только Малком (16+6)?

С таким «Зенитом» можно претендовать на очки, если удачно войти в матч. И у занимающего второе место «Ростова» есть шанс. При этом в гораздо большей степени судьба игры зависит от чемпиона.