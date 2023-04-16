Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Монпелье
21
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
Локомотив
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Осер
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Аяччо
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Салернитана
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Фрайбург
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Ахмат
Футбол. Зарубежный
17:15
Хетафе
Барселона
Футбол. Зарубежный
13:30
Лечче
Сампдория
11
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Лорьян
Футбол. Зарубежный
18:30
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:30
Унион Б
Бохум
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетико
Альмерия
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Труа
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Севилья
Все события
13:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Изидор попал в заявку «Локомотива» впервые с ноября 2022 года

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор попал в заявку железнодорожников на матч 23-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Локомотив
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

22-летний француз начнет матч на скамейке запасных.

Изидор не выступал за «Локомотив» с ноября 2022 года из-за повреждения колена. В зимнее трансферное окно он не смог пройти медосмотр для перехода во французский «Лион».

В текущем сезоне французский нападающий провел за железнодорожников 17 матчей, отметившись в них 4 забитыми голами и 4 результативными передачами.

Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь