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16:06 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» разгромил «Оренбург» в выездном матче РПЛ

Дубль Глушенкова и три передачи Дзюбы помогли «Локомотиву» одержать победу в Оренбурге.

Локомотив
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Источник: Официальная страница ФК "Локомотив" ВКонтакте

ОРЕНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» со счетом 4:1 в гостях обыграл «Оренбург» в матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Газовик».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Максим Глушенков (11-я, 30-я минуты), Наир Тикнизян (26), Франсуа Камано (55). У проигравших отличился Дмитрий Воробьев (45+3).

Нападающий московской команды Артем Дзюба записал на свой счет три результативные передачи.

На 52-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, форвард «Локомотива» Глушенков смог реализовать удар с 11 метров, однако судья попросил перебить пенальти, после чего нападающий команды гостей пробил в штангу.

Железнодорожники прервали 13-матчевую беспроигрышную серию «Оренбурга» на своем поле. Последнее домашнее поражение оренбуржцев датируется 16 июля 2022 года, тогда команда в первом туре РПЛ уступила самарским «Крыльям Советов» со счетом 2:4.

«Локомотив» поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету железнодорожников 28 очков в 23 матчах. «Оренбург» с 33 очками идет восьмым. В следующем туре «Локомотив» 23 апреля на выезде сыграет с московским ЦСКА, «Оренбург» днем ранее встретится с «Факелом» в Воронеже.

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