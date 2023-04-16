«Локомотив» разгромил «Оренбург» в выездном матче РПЛ

ОРЕНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» со счетом 4:1 в гостях обыграл «Оренбург» в матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Газовик».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Максим Глушенков (11-я, 30-я минуты), Наир Тикнизян (26), Франсуа Камано (55). У проигравших отличился Дмитрий Воробьев (45+3).

Нападающий московской команды Артем Дзюба записал на свой счет три результативные передачи.

На 52-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, форвард «Локомотива» Глушенков смог реализовать удар с 11 метров, однако судья попросил перебить пенальти, после чего нападающий команды гостей пробил в штангу.

Железнодорожники прервали 13-матчевую беспроигрышную серию «Оренбурга» на своем поле. Последнее домашнее поражение оренбуржцев датируется 16 июля 2022 года, тогда команда в первом туре РПЛ уступила самарским «Крыльям Советов» со счетом 2:4.