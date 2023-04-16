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17:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Удивительная победа «Локомотива» в Оренбурге! Дзюба вывел статистику на нереальный уровень

Команда Лички атаковала и пропускала.

Оренбург
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Локомотив"

«Локомотив» после зимней паузы набрал мощный ход, но в прошлом туре оступился в матче с «Зенитом». Поэтому в Оренбург команда Михаила Галактионова ехала с одной целью — за победой. Задачу «Локо» выполнил, но удивительным образом.

«Оренбург» известен как максимально домашняя команда, и матч с «Локо» он начал именно в таком стиле. Первый момент создали именно оренбуржцы, но они же в итоге и пропустили. Франсуа Камано повезло с рикошетом от защитника, он прострелил, а Максим Глушенков замкнул.

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Видео из официального сообщества «Матч Премьер» ВКонтакте

Следующие минуты запомнились стычкой с участием Дмитрия Баринова, Артёма Дзюбы и южноамериканских футболистов «Оренбурга», но конфликт удалось быстро потушить. А дальше логика в игре умерла окончательно. Хозяева атаковали, а забивали гости, причём создавая минимум моментов. И это при том, что «Локомотив» вовсе не играл надёжно сзади.

Второй гол забил Наир Тикнизян. И ему тоже повезло с рикошетом — после удара с линии штрафной мяч закатился в пустой угол. Тикнизян по привычке побежал к Дзюбе и отпраздновал в его стиле.

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Видео из официального сообщества «Матч Премьер» ВКонтакте

На этом страдания «Оренбурга» не закончились. Команда Марцела Лички запорола свои моменты и пропустила третий! И снова «Локо» для гола не понадобилось явного голевого момента: просто Глушенков подошёл к штрафной и уложил мяч в девятку. Дубль и 0:3.

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Видео из официального сообщества «Матч Премьер» ВКонтакте

Как только счёт стал разгромным, «Оренбург» ожидаемо оказался в лёгком нокауте и стал гораздо больше позволять у своих ворот, в результате чего у «Локо» пошли настоящие моменты. Но и про атаку хозяева не забыли. Отличные шансы у Дмитрия Воробьёва, однако подвела реализация.

В конце тайма могло показаться, что «Оренбург» кто-то проклял. Команда Лички наконец-то забила, но гол отменили из-за офсайда. Правда, довольно быстро справедливость восторжествовала: Воробьёв положил красотищу со штрафного.

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Видео из официального сообщества «Матч Премьер» ВКонтакте

Забив один, «Оренбург» получил надежду на камбэк и понёсся вперёд. Без жертв обойтись не могло, поэтому в обороне хозяев образовалась огромная дыра, которой быстро воспользовался «Локо». Сперва Камано заработал пенальти. Глушенков забил, но Василий Казарцев приказал перебить, а со второй попытки Максим попал в штангу.

Подарком судьбы «Оренбург» не воспользовался и уже через минуту пропустил четвёртый. «Локо» слишком легко и свободно пасовался в штрафной, Дзюба набросил на Камано, и тот с разворота «прошил» Николая Сысуева. Ассистентский хет-трик для Артёма! Теперь у Дзюбы 6+4 по гол+пас в шести матчах РПЛ — нереальный уровень.

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Видео из официального сообщества «Матч Премьер» ВКонтакте

Учитывая счёт, концовка матча превратилась в формальность. «Оренбург» старался давить ради сохранения лица, а «Локо» продолжал ловить соперника на провалах в обороне. Голов мы больше так и не увидели — 1:4.

Если после первой части сезона между «Оренбургом» и «Локомотивом» была пропасть, то теперь команды отделяют всего пять очков. И, учитывая динамику, московский клуб спокойно может финишировать выше.

Автор: Михаил Рождественский

Оренбург
1:4
Первый тайм: 1:3
Локомотив
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