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17:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба — лучший ассистент РПЛ за последние 10 сезонов

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба — лучший ассистент РПЛ за последние 10 сезонов.

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Источник: РИА "Новости"

У форварда «железнодорожников», ранее выступавшего за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал», 62 голевых паса за этот отрезок.

Сегодня, 16 апреля, в выездном матче 23-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (4:1) Дзюба отдал три результативные передачи. Форвард помог отличиться Максиму Глушенкову, Наиру Тикнизяну и Франсуа Камано.

Следом за Дзюбой в списке лучших ассистентов идут бразилец Жоаозиньо (50), белорус Тимофей Калачев (43), Алексей Ионов (37), Алан Дзагоев (36) и эквадорец Кристиан Нобоа (35).

С момента перехода в «Локомотив» Дзюба сыграл 6 матчей за команду в РПЛ и отметился в этих играх 6 голами и 4 результативными передачами.

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