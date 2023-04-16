Дзюба — лучший ассистент РПЛ за последние 10 сезонов

У форварда «железнодорожников», ранее выступавшего за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал», 62 голевых паса за этот отрезок.

Сегодня, 16 апреля, в выездном матче 23-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (4:1) Дзюба отдал три результативные передачи. Форвард помог отличиться Максиму Глушенкову, Наиру Тикнизяну и Франсуа Камано.

Следом за Дзюбой в списке лучших ассистентов идут бразилец Жоаозиньо (50), белорус Тимофей Калачев (43), Алексей Ионов (37), Алан Дзагоев (36) и эквадорец Кристиан Нобоа (35).