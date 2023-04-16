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18:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ахмат» сыграл вничью с «Факелом»

«Ахмат» в гостях сыграл вничью с «Факелом» в матче 23-го тура РПЛ — 1:1.

Факел
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Фото ФК «Факел»

Счет в матче открыли грозненцы — на 15-й минуте забил Артем Тимофеев. Воронежцы сравняли в начале второго тайма после удара Сергея Божина.

На последних секундах матча Божин спас команду от поражения. Пробивая по пустым воротам, нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов с нескольких метров угодил игроку воронежцев в пах.

«Факел» (14-е место) прервал серию из 2 поражений подряд и набрал 18 очков. «Ахмат» с 37 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.

Факел
1:1
Первый тайм: 0:1
Ахмат
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