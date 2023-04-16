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16 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Карпин о словах Талалаева про Комличенко: «Пусть смотрит за своими игроками и не открывает рот»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей с «Зенитом» (0:0) в 23-м туре РПЛ прокомментировал слова тренера «Химок» Андрея Талалаева о форварде ростовчан Николае Комличенко.

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Источник: Спорт-Экспресс

На 90-й минуте матча 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» Талалаев получил красную карточку за то, что бросил бутылку с водой на поле. Комментируя решение арбитра, специалист заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».

— Вчера главный тренер «Химок» Андрей Талалаев сказал фразу про «Растить Комличенко». Многих болельщиков она задела. Можете как-то прокомментировать?

— Могу сказать Талалаеву, чтобы смотрел за своими игроками, разговаривал про своих игроков, если запомнил их имена уже в третий раз. Или он просто не успевает запоминать, не знаю. Пускай про игроков «Ростова» забудет, и рот не открывает.

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