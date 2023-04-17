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18:19 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Урала» Влут подал апелляцию на приговор к заключению на два с половиной года

В «Урале» отметили, что полузащитник остается игроком клуба и продолжает готовиться к предстоящим матчам.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Полузащитник екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Рай Влут подал апелляцию на решение суда нидерландского города Харлем, который приговорил его к двум с половиной годам тюрьмы за участие в ДТП со смертельным исходом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.

«Рай Влут подал апелляцию на свой приговор в Нидерландах по делу о ДТП в 2021 году, — говорится в сообщении пресс-службы “Урала”. — Футболист сделал это в ответ на аналогичные действия потерпевшей стороны несколько дней назад. Теперь дело отправится на новое рассмотрение. До суда в следующей инстанции Влут сможет оставаться на свободе на законных основаниях, никаких ограничений на его передвижение не наложено. Рай не скрывается от правосудия, он неоднократно подчеркивал, что готов к любому исходу».

Отмечается, что полузащитник остается игроком екатеринбургского клуба и продолжает готовиться к предстоящим матчам.

В 2021 году машина Влута, выступавшего тогда за нидерландский клуб «Хераклес», врезалась в автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми. В результате происшествия погиб четырехлетний мальчик. В крови Влута был обнаружен алкоголь.

3 апреля 2023 года нидерландская газета «Телеграаф» сообщила, что суд вынес приговор Влуту — 2,5 года заключения. Также судья запретил футболисту управлять транспортным средством в течение четырех лет, поскольку спортсмен совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день заместитель президента «Урала» по связям с общественностью Максим Путинцев сообщил ТАСС, что игрок намерен оспорить приговор.

Влуту 27 лет, он перешел в «Урал» летом 2022 года. В составе команды игрок провел 18 матчей в различных турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами. По ходу карьеры полузащитник также играл за нидерландские «Эксельсиор», «НАК Бреду», ПСВ, «Камбюр», «Эйндховен», бельгийский «Сент-Трюйден», итальянский «Фрозиноне», швейцарский «Кьясо» и казахстанскую «Астану».

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