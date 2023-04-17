РФС проведет ретроматч к юбилею победы в Сталинградской битве
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Футбольный ретроматч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве пройдет в Волгограде 1 мая, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Футбольный ретроматч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве пройдет в Волгограде 1 мая, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча начнется в 20:00 мск. Игра пройдет в ретростиле по мотивам матча между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком», состоявшегося в 1943 году. Команды приедут на стадион на автобусах прошлой эпохи, перед игрой пройдет классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме.
Состав хозяев сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграют ветераны «красно-белых».
Состав сталинградского «Динамо»: Виталий Абрамов, Евгений Алдонин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, Александр Зернов, Денис Зубко, Павел Могилевский, Михаил Мысин, Николай Олеников, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Максим Тищенко, Александр Точилин, Андрей Чичкин, Евгений Чумаченко, Александр Шмарко, Эрик Яхимович. Тренерский штаб: Валерий Газзаев, Владимир Файзулин.
Состав «Спартака»: Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Денис Бояринцев, Константин Головской, Андрей Ещенко, Валерий Кечинов, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко. Тренерский штаб: Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Никита Симонян.
2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошел через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны — Сталинградской битвы и стал символом возвращения разрушенного города к жизни.