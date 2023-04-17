РФС проведет ретроматч к юбилею победы в Сталинградской битве

Встреча начнется в 20:00 мск. Игра пройдет в ретростиле по мотивам матча между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком», состоявшегося в 1943 году. Команды приедут на стадион на автобусах прошлой эпохи, перед игрой пройдет классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты выйдут на газон в стилизованной форме.