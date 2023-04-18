Головин стоит дороже Миранчука, а Чалов — Соболева

Александр Головин. € 25 000 000

Возглавляет рейтинг самых дорогих российских футболистов полузащитник «Монако», совсем недавно продливший контракт с монегасками. Еще во время выступления в России в составе ЦСКА Головина называли самым талантливым российским игроком своего поколения, что Александр подтверждает своей игрой во французской Лиге 1. По мнению многих специалистов 26-летний игрок давно перерос уровень «Монако» и французского первенства и в ближайшее время может сменить и клуб, и чемпионат. Головин является одним из самых дорогих игроков «Монако». Дороже него оценивается лишь 23-летний камерунский опорник Мохамед Камара (28 млн).

Арсен Захарян. € 15 000 000

Шустрого и техничного игрока группы атаки с хорошо поставленным ударом давно сватают в «Челси», сделавшего в последний год ставку на приобретение молодых игроков. Но сначала лондонцы взяли у «Атлетико» в аренду португальца Жоао Феликса, а затем выложили кругленькую сумму за украинца Михаила Мудрика, израсходовав и трансферный бюджет, и места в основе. Одаренность Захаряна не подвергается сомнению и рано или поздно полузащитник, которому в конце мая исполнится 20 лет, должен отправиться покорять футбольную Европу. Уже сейчас он является самым дорогим российским игроком, выступающим в РПЛ, а ведь Арсен лишь в самом начале пути.

Матвей Сафонов. € 15 000 000

Именно Матвей Сафонов в свои 24 года является не только безоговорочным первым номером занимающего не последнее место в отечественном футболе «Краснодара», но и главным претендентом на пост № 1 в сборной Валерия Карпина. Периодически Матвей допускает в воротах ляпы, но подобное случалось и случается практически со всеми выдающимися голкиперами. Откровенно слабых мест в игре Сафонова нет. Он хорош и в игре на линии ворот, и на выходах, и в игре ногами. Учитывая совсем юный по вратарским меркам возраст, ценник на стража ворот «быков» завышенным не выглядит. Для сравнения, спартаковец Александр Максименко, который старше Матвея всего на год и постоянно являлся его конкурентом в сборных всех возрастов, оценивается всего в 2 млн.

Алексей Миранчук. € 12 000 000

Полузащитник так и не смог найти себя в «Аталанте», но быстро стал незаменимым в «Торино», в который перешел относительно недавно. 27 лет — довольно приличный по футбольным меркам возраст, который, несомненно, влияет на ценообразование. Но 12 млн — вполне приличная стоимость для полузащитника основного состава середняка итальянской Серии А.

Федор Чалов. € 10 000 000

Самым дорогим российским нападающим стал армеец Федор Чалов, которого обделил вниманием тренерский штаб национальной команды при вызове игроков на последний сбор. Форвард ЦСКА является лучшим снайпером своей команды, а в премьер-лиге делит 3-ю строчку в списке самых результативных игроков с Владимиром Писарским. Еще несколько лет назад говорили о предметном интересе к Чалову со стороны ряда клубов АПЛ, якобы готовых выложить за нападающего больше 20 млн, но пока европейская карьера Федора ограничивается краткосрочной командировкой в швейцарский «Базель», где игрок смог проявить себя с лучшей стороны. Чалову 25 лет, так что говорить об ушедшем поезде и упущенной возможности за играть в сильном европейском первенстве преждевременно.

Далер Кузяев. € 10 000 000

Одному из ключевых игроков «Зенита» и единственному россиянину, имеющему твердое место в полузащите команды Сергея Семака, в январе стукнуло 30 и, похоже, о мечтах заиграть в Европе Далеру можно забыть. Еще совсем недавно полузащитник пытался трудоустроиться в сильный зарубежный клуб, но, получив выгодное предложение от «Зенита», был вынужден остаться в России.

Александр Соболев. € 9 000 000

Рослый и мощный форвард «Спартака» мог бы стоить значительно больше, ведь нападающие подобного плана всегда пользуются спросом, но Соболеву не хватает стабильности. Александр может выдать потрясающий и довольно долгий отрезок из выдающихся и результативных матчей, но пока ему ни разу не удавалось ровно и стабильно отыграть хотя бы один чемпионат. Соболеву 26 и он находится на пике своих физических возможностей, но пока не является даже основным нападающим в сборной, где место большого форварда на острие атаки освободилось после того, как Карпин отправил на пенсию Артема Дзюбу.

Дмитрий Баринов. € 8 000 000

Поговаривали, что зимой Баринов мог оказаться в турецком чемпионате, но предложенная за игрока цена принципиально не устроила руководство «Локомотива». В игре капитан «железнодорожников», способного действовать в полузащите и ближе к своим, и к чужим воротам, есть всего один явный недостаток — психологическая неустойчивость, которая частенько оборачивается для футболиста карточками разных расцветок. Дмитрий отлично смотрелся бы в чемпионатах Италии или Англии, пусть и не в составах команд, претендующих на медали. Опорнику всего 26, так что шанс попробовать свои силы в Европе ему еще наверняка представится.

Даниил Фомин. € 8 000 000

26-летний центральный полузащитник «Динамо» является твердым игроком основы бело-голубых и стабильно вызывается в сборную, но на европейской футбольной ярмарке пока остается невостребованным. Даниил обладает хорошо поставленным ударом, чем могут похвастать далеко не все его соотечественники и умеет вести игру.

Георгий Джикия. € 8 000 000