Президент «Урала» ответил на вопрос о кредите доверия Ганчаренко

Последние четыре матча Российской премьер-лиги (РПЛ) завершились для «Урала» поражениями. Во встрече 23-го тура РПЛ подопечные Ганчаренко уступили дома московскому ЦСКА (1:2).
«У нас нет никакой тревоги. Команда готовится к матчам. Да, проиграли. Так бывает. Это футбол. Никакой паники у нас в клубе нет. Виктор Ганчаренко — наш тренер. У нас с ним контракт. И дай бог, чтобы он у нас работал еще долгие-долгие годы. Нас его работа очень устраивает. Никаких нет даже предпосылок. У нас огромнейший кредит доверия Виктору Михайловичу», — цитирует Иванова Telegram-канал клуба.
После 23 туров «Урал» с 25 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.