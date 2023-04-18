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11:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Урала» ответил на вопрос о кредите доверия Ганчаренко

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что у руководства футбольного клуба огромный кредит доверия главному тренеру команды Виктору Ганчаренко.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Последние четыре матча Российской премьер-лиги (РПЛ) завершились для «Урала» поражениями. Во встрече 23-го тура РПЛ подопечные Ганчаренко уступили дома московскому ЦСКА (1:2).

«У нас нет никакой тревоги. Команда готовится к матчам. Да, проиграли. Так бывает. Это футбол. Никакой паники у нас в клубе нет. Виктор Ганчаренко — наш тренер. У нас с ним контракт. И дай бог, чтобы он у нас работал еще долгие-долгие годы. Нас его работа очень устраивает. Никаких нет даже предпосылок. У нас огромнейший кредит доверия Виктору Михайловичу», — цитирует Иванова Telegram-канал клуба.

После 23 туров «Урал» с 25 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Урал
1:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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