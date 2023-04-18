Президент «Урала» ответил на вопрос о кредите доверия Ганчаренко

«У нас нет никакой тревоги. Команда готовится к матчам. Да, проиграли. Так бывает. Это футбол. Никакой паники у нас в клубе нет. Виктор Ганчаренко — наш тренер. У нас с ним контракт. И дай бог, чтобы он у нас работал еще долгие-долгие годы. Нас его работа очень устраивает. Никаких нет даже предпосылок. У нас огромнейший кредит доверия Виктору Михайловичу», — цитирует Иванова Telegram-канал клуба.