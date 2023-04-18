Дмитрий Аленичев заявил о готовности вернуться к тренерской работе

«Моя тренерская карьера? Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение. Надеюсь, что такие предложения будут делать. Пауза уже затянулась на четыре года, но я оптимист, думаю, что принесу ещё пользу российскому футболу», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».