Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
17.04
Фиорентина
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
17.04
Сельта
Мальорка
01
Футбол. Зарубежный
17.04
Лидс
Ливерпуль
16
Футбол. Кубок России
19.04
Акрон
Спартак
Все события
13:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Аленичев заявил о готовности вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил о готовности вернуться к тренерской работе, если получит интересное предложение.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Специалист выразил уверенность, что ещё может принести пользу российскому футболу.

«Моя тренерская карьера? Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение. Надеюсь, что такие предложения будут делать. Пауза уже затянулась на четыре года, но я оптимист, думаю, что принесу ещё пользу российскому футболу», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Последним местом работы 50-летнего Аленичева был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году. Также специалист несколько лет работал с тульским «Арсеналом».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Пускай вообще рот не открывает». Карпин наехал на Талалаева
«Голые кулаки — это разрешение на убийство». Интервью со звездой кулачки
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь