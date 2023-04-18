АСИ направило в кабмин предложения по упрощению использования карты болельщика
Агентство провело ряд встреч с представителями министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков.
Агентство провело ряд встреч с представителями министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков.
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило и направило в правительство РФ предложения по упрощению использования карты болельщика. Об этом ТАСС во вторник заявили в пресс-службе АСИ.
«В рамках выполнения поручения президента мы провели целый ряд встреч, посвященных теме Fan ID (карте болельщика — прим. ТАСС). Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину. Разговаривали с представителями вовлеченных в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков. Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство», — заявили в пресс-службе АСИ.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с АСИ к 1 мая упростить использование карты болельщика россиянами, в первую очередь инвалидами, пенсионерами и детьми. Кроме того, правительству страны совместно с АСИ поручено до 31 мая представить предложения по созданию доступной среды для инвалидов на спортивных сооружениях с использованием опыта московского футбольного клуба ЦСКА.
30 декабря 2021 года Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить карту болельщика на «Госуслугах» появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С начала сезона-2022/23 в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) карта болельщика действовала на стадионах «Екатеринбург-Арена», «Нижний Новгород», «Ростов-Арена», «Солидарность-Арена» и «Фишт». С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов РПЛ.