АСИ направило в кабмин предложения по упрощению использования карты болельщика

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило и направило в правительство РФ предложения по упрощению использования карты болельщика. Об этом ТАСС во вторник заявили в пресс-службе АСИ.

«В рамках выполнения поручения президента мы провели целый ряд встреч, посвященных теме Fan ID (карте болельщика — прим. ТАСС). Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину. Разговаривали с представителями вовлеченных в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков. Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство», — заявили в пресс-службе АСИ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с АСИ к 1 мая упростить использование карты болельщика россиянами, в первую очередь инвалидами, пенсионерами и детьми. Кроме того, правительству страны совместно с АСИ поручено до 31 мая представить предложения по созданию доступной среды для инвалидов на спортивных сооружениях с использованием опыта московского футбольного клуба ЦСКА.