«Динамо» сыграет с «Факелом» в ретроформе в честь столетия клуба

Встреча «Динамо» — «Факел» пройдет пройдет на стадионе имении Льва Яшина в Петровском парке 28 апреля. Спортивное общество «Динамо», как и футбольная команда «бело-голубых», было образовано 18 апреля 1923 года.
«Футболисты разных эпох “бело-голубой” семьи собрались вместе, чтобы показать форму в честь юбилея клуба: ветераны Виктор Лосев и Максим Ромащенко, футболисты Ярослав Гладышев и Кристина Комиссарова, воспитанник академии Егор Гусев. Это не просто имена и фамилии, а прошлое, настоящее и будущее нашей команды. Любите нашу историю, гордитесь литерой “Д” на груди! А мы продолжим биться за каждое “бело-голубое” сердце на футбольном поле», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале «Динамо».
Ретроформа представляет собой голубые шорты с белой поперечной полосой на них, а также белые футболки, выполненные в стиле поло, с синими воротом и окаемкой рукавов. При этом на форме нет ни одного спонсора, а на груди красуется литера «Д», вышитая золотыми нитками.