«Динамо» сыграет с «Факелом» в ретроформе в честь столетия клуба

Источник: соцсети ФК «Динамо» Москва

Встреча «Динамо» — «Факел» пройдет пройдет на стадионе имении Льва Яшина в Петровском парке 28 апреля. Спортивное общество «Динамо», как и футбольная команда «бело-голубых», было образовано 18 апреля 1923 года.

«Футболисты разных эпох “бело-голубой” семьи собрались вместе, чтобы показать форму в честь юбилея клуба: ветераны Виктор Лосев и Максим Ромащенко, футболисты Ярослав Гладышев и Кристина Комиссарова, воспитанник академии Егор Гусев. Это не просто имена и фамилии, а прошлое, настоящее и будущее нашей команды. Любите нашу историю, гордитесь литерой “Д” на груди! А мы продолжим биться за каждое “бело-голубое” сердце на футбольном поле», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале «Динамо».