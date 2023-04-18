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19:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» сыграет с «Факелом» в ретроформе в честь столетия клуба

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» проведут домашний матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» в специальной ретроформе, выпущенной в честь столетия столичного клуба и спортивного общества, сообщается в официальном Telegram-канале РПЛ.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: соцсети ФК «Динамо» Москва

Встреча «Динамо» — «Факел» пройдет пройдет на стадионе имении Льва Яшина в Петровском парке 28 апреля. Спортивное общество «Динамо», как и футбольная команда «бело-голубых», было образовано 18 апреля 1923 года.

«Футболисты разных эпох “бело-голубой” семьи собрались вместе, чтобы показать форму в честь юбилея клуба: ветераны Виктор Лосев и Максим Ромащенко, футболисты Ярослав Гладышев и Кристина Комиссарова, воспитанник академии Егор Гусев. Это не просто имена и фамилии, а прошлое, настоящее и будущее нашей команды. Любите нашу историю, гордитесь литерой “Д” на груди! А мы продолжим биться за каждое “бело-голубое” сердце на футбольном поле», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале «Динамо».

Ретроформа представляет собой голубые шорты с белой поперечной полосой на них, а также белые футболки, выполненные в стиле поло, с синими воротом и окаемкой рукавов. При этом на форме нет ни одного спонсора, а на груди красуется литера «Д», вышитая золотыми нитками.

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