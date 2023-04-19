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16:09 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС отменил удаление главного тренера «Химок» Талалаева

Специалист оштрафован за неспортивное поведение на 50 тыс. рублей.

Химки
Торпедо
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить удаление главного тренера подмосковных «Химок» Андрея Талалаева. Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Талалаев получил прямую красную карточку во время матча 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» (0:0).

«Экспертно-судейская комиссия дала заключение о том, что Талалаев был неправильно удален судьей и в данном случае можно было ограничиться желтой карточкой. Мы приняли решение отменить красную карточку, но оштрафовать его за неспортивное поведение на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

Матчи 24-го тура РПЛ пройдут с 22 по 24 апреля. В первой игре тура «Химки» на своем поле встретятся с московским «Торпедо». Игра состоится в субботу, начало — 14:00 мск.

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