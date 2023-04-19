Тренера «Торпедо» дисквалифицировали на два матча РПЛ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на два матча чемпионата России испанского тренера московского «Торпедо» Жозепа Клотета, а также назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей. Об этом журналистам в среду по итогам заседания сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Клотет получил прямую красную карточку во время домашнего матча 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» (1:2).

«Клотет произнес слово “клоун”, что было отмечено в рапорте, — сказал Григорьянц. — Рассмотрели дополнительные рапорты главного судьи и резервного. Заключение экспертно-судейской комиссии — судья правильно удалил Клотета. Мы отказали в заявлении “Торпедо” об отмене удаления главного тренера. За оскорбительное поведение приняли решение дисквалифицировать на два матча с учетом автоматической дисквалификации и оштрафовать его на 200 тыс. рублей».