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16:13 (мск), источник: ТАСС

Тренера «Торпедо» дисквалифицировали на два матча РПЛ

Испанец также оштрафован на 200 тыс. рублей за поведение в матче против «Спартака».

Торпедо
Спартак
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на два матча чемпионата России испанского тренера московского «Торпедо» Жозепа Клотета, а также назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей. Об этом журналистам в среду по итогам заседания сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Клотет получил прямую красную карточку во время домашнего матча 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» (1:2).

«Клотет произнес слово “клоун”, что было отмечено в рапорте, — сказал Григорьянц. — Рассмотрели дополнительные рапорты главного судьи и резервного. Заключение экспертно-судейской комиссии — судья правильно удалил Клотета. Мы отказали в заявлении “Торпедо” об отмене удаления главного тренера. За оскорбительное поведение приняли решение дисквалифицировать на два матча с учетом автоматической дисквалификации и оштрафовать его на 200 тыс. рублей».

Матчи 24-го тура РПЛ пройдут с 22 по 24 апреля. 22 апреля «Торпедо» в гостях сыграет с подмосковными «Химками», встреча начнется в 14:00 мск.

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Первый тайм: 0:2
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