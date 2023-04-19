Аленичев посоветовал болельщикам «Спартака» забыть о чемпионстве

ЖИГУЛЕВСК /Самарская область/, 19 апреля. /ТАСС/. Болельщикам московского «Спартака» надо забыть о победе в чемпионате России по футболу в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший главный тренер красно-белых, четырехкратный чемпион страны в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев.

В турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» после 23 туров занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на десять очков, а от идущего вторым «Ростова» — на одно.

«Прекратите эти разговоры: “Мы составим “Зениту” конкуренцию”. Болельщики, перестаньте, успокойтесь, пока в “Зените” играют такие футболисты, как Малком, [Вильмар] Барриос, Клаудиньо, забудьте о чемпионстве, прекратите говорить. Это мое обращение к болельщикам. С уважением», — сказал Аленичев.

В среду «Спартак» со счетом 1:2 проиграл клубу Мелбет — Первой лиги «Акрон» и вылетел из Фонбет — Кубка России.

«Ниже своего достоинства говорить, что поле плохое. Сегодня “Спартак” выглядел, как команда Второй лиги в первые 70 минут. Да, был красивый гол от [Томаша] Тавареша, но печальное зрелище. Не видел ни одного футболиста, который показал по-спортивному злость», — отметил Аленичев.