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19:52 (мск), источник: ТАСС

Аленичев посоветовал болельщикам «Спартака» забыть о чемпионстве

Бывший главный тренер красно-белых отметил, что игроки команды не обладают высоким уровнем мастерства.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ЖИГУЛЕВСК /Самарская область/, 19 апреля. /ТАСС/. Болельщикам московского «Спартака» надо забыть о победе в чемпионате России по футболу в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший главный тренер красно-белых, четырехкратный чемпион страны в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев.

В турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» после 23 туров занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на десять очков, а от идущего вторым «Ростова» — на одно.

«Прекратите эти разговоры: “Мы составим “Зениту” конкуренцию”. Болельщики, перестаньте, успокойтесь, пока в “Зените” играют такие футболисты, как Малком, [Вильмар] Барриос, Клаудиньо, забудьте о чемпионстве, прекратите говорить. Это мое обращение к болельщикам. С уважением», — сказал Аленичев.

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В среду «Спартак» со счетом 1:2 проиграл клубу Мелбет — Первой лиги «Акрон» и вылетел из Фонбет — Кубка России.

«Ниже своего достоинства говорить, что поле плохое. Сегодня “Спартак” выглядел, как команда Второй лиги в первые 70 минут. Да, был красивый гол от [Томаша] Тавареша, но печальное зрелище. Не видел ни одного футболиста, который показал по-спортивному злость», — отметил Аленичев.

«У этих игроков нет высокого мастерства, может, они думают так, но у них абсолютно среднее мастерство, даже для нашего чемпионата. Выйти с таким безволием — невозможно, по половине команды нужно какие-то оргвыводы делать. Это безобразие, никто сегодня не показал характер», — заключил собеседник агентства.

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