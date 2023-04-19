Стала известна зарплата голкипера Матвея Сафонова в «Краснодаре»

Выступая на YouTube-канале «Это футбол, брат!», Гурцкая сообщил, что вратарь получает €100 тыс. в месяц.

В сезоне-2022/23 РПЛ Сафонов принял участие в 22 матчах, в которых пропустил 33 гола. Согласно Transfermarkt, стоимость Сафонова составляет €15 млн.

СМИ ранее сообщали, что интерес к голкиперу «Краснодара» проявляет петербургский «Зенит», который занимается поиском нового вратаря.

Сафонов ранее высказался о своей мотивации в период, когда российские команды не могут участвовать в еврокубках.

«Моя мотивация — это эмоции, интерес к спорту. Не люблю проигрывать, хочу выходить и побеждать в каждом матче, проявлять себя, хочу, чтобы моя команда побеждала. Это то, за что борюсь в каждом матче», — сказал Сафонов.