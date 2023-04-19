Годовой убыток ЦСКА превысил 1 миллиард рублей
Чистый убыток московского ЦСКА по итогам 2022 года составил 1,17 млрд рублей, следует из финансовой отчётности клуба.
Чистый убыток московского ЦСКА по итогам 2022 года составил 1,17 млрд рублей, следует из финансовой отчётности клуба.
Годом ранее клуб ушёл в минус на 735,3 млн рублей.
Выручка армейцев за отчётный период выросла на 25,1% и составила 5,37 млрд рублей. Сумма «прочих доходов» выросла на треть — до 4,8 млрд рублей. При этом «себестоимость продаж» за 2022 год составила 6,67 млрд рублей, а прочие расходы — 4,78 млрд рублей.
Расходы на оплату труда сократились на 25% и составили 2,4 млрд рублей. Также из отчётности следует, что у ЦСКА имеется долг по зарплате в 174,8 млн рублей.
Расходы, связанные с регистрацией игроков, сократились на 36,8% — до 894,8 млн рублей. В то же время поступления из-за выбывания игроков составили 671,5 млн рублей.
По итогам сезона-2021/2022 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял пятое место, набрав 50 очков в 30 матчах.