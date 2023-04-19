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19 апреля, источник: Чемпионат.com

Годовой убыток ЦСКА превысил 1 миллиард рублей

Чистый убыток московского ЦСКА по итогам 2022 года составил 1,17 млрд рублей, следует из финансовой отчётности клуба.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Годом ранее клуб ушёл в минус на 735,3 млн рублей.

Выручка армейцев за отчётный период выросла на 25,1% и составила 5,37 млрд рублей. Сумма «прочих доходов» выросла на треть — до 4,8 млрд рублей. При этом «себестоимость продаж» за 2022 год составила 6,67 млрд рублей, а прочие расходы — 4,78 млрд рублей.

Расходы на оплату труда сократились на 25% и составили 2,4 млрд рублей. Также из отчётности следует, что у ЦСКА имеется долг по зарплате в 174,8 млн рублей.

Расходы, связанные с регистрацией игроков, сократились на 36,8% — до 894,8 млн рублей. В то же время поступления из-за выбывания игроков составили 671,5 млн рублей.

По итогам сезона-2021/2022 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял пятое место, набрав 50 очков в 30 матчах.

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