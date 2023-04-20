Сергей Семак сообщил, что защитник «Зенита» Ренан не поедет в сборную Бразилии

«Поедет ли Ренан в сборную Бразилии? Он приостановлен. Мы общаемся с руководством, с тренерским штабом сборной Бразилии, и, естественно, я думаю, для всех будет лучше, если он какое-то время сыграет здесь. Он также будет в форме и уже поедет в расположение сборной немного позже. По крайней мере, на сегодняшний день.



Сейчас у них идёт подготовка, поэтому сборная будет готовиться. Не только один Ренан остался в расположении в своём клубе. Через несколько матчей, возможно, мы его всё-таки отпустим», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.