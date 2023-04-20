Fan ID предлагают улучшить двумя способами. В чем различие инициатив Минцифры и АСИ

Надежды протестующих фанатов не оправдались: несмотря на бойкот, Fan ID в РПЛ, судя по всему, не отменят. Однако падение уровня посещаемости матчей и финансовые убытки клубов дали понять, что изменения в законе необходимы. Об этом в конце марта даже высказался Владимир Путин. Президент России дал указание до 1 мая упростить систему.

Открыто доработками занимаются две государственные структуры: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Представители обеих организаций встречались с клубами РПЛ и представили свои проекты улучшений. Документ Минцифры находится в свободном доступе, а теперь мы знаем, что предлагает и вторая сторона. В распоряжении «Чемпионата» оказался полный документ с инициативами АСИ.

Представители клубов уходят от однозначных оценок документов, но активно участвуют в проработке обоих. Кто же продвинулся в этой работе дальше? Давайте изучим оба документа.

Предложение Минцифры: упростить получение для детей и болельщиков с ограниченными возможностями

Первая инициатива министерства касается детей. Fan ID представляли как проект, который позволит ходить на футбол всей семьёй, но оказалось, что даже совсем юным зрителям, не достигшим 14-летнего возраста, нужно оформлять паспорт болельщика. Причём проходить полную процедуру оформления. Минцифры предлагает упростить процесс, чтобы идентификация детей происходила автоматически с подачей заявления на Fan ID их законными представителями — то есть в большинстве случаев родителями.

Также Минцифры хочет упростить жизнь маломобильным людям с инвалидностью. Предлагается позволить болельщикам с ограниченными возможностями передвижения подавать заявки на Fan ID не через МФЦ, а через уполномоченные Министерством спорта организации, занимающиеся направлением групповых заявлений.

Остальные заявленные Минцифры изменения в законе касаются формулировок. Например, в одном из подпунктов предлагается исключить слово «власть», а в другом — заменить «орган исполнительной власти» на «исполнительный орган».

Предложение АСИ: свободный проход для детей и участников матча, мотивация отказа в получении

Стартовая инициатива Агентства затрагивает правило, которое вызвало наибольшее количество споров. В нынешнем виде закон позволяет отказать болельщику в выдаче Fan ID, в том числе, при «намерении у него совершить противоправные деяния». При этом не уточняется, как это «намерение» выявить и обосновать. Поправка предлагает убрать из закона формулировку о намерении и добавить вместо неё следующую фразу: «Перечень обстоятельств, являющихся достаточными основаниями для отказа в оформлении персонифицированной карты или приостановлении её действия на основании настоящего пункта, определяется уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации».

Если болельщику всё же не дадут Fan ID, операторы информационной системы идентификации будут мотивировать своё решение, указав обстоятельства, послужившие основанием для отказа. Схожим образом это работает с различными сервисами, где нужно регистрироваться или при запросе данных на тех же «Госуслугах».

Также при нынешней формулировке закона болельщик может обжаловать отказ в выдаче Fan ID исключительно в суде. В документе предлагается добавить возможность оспорить решение в досудебной форме. А на случай приостановки действия Fan ID авторы предлагают предусмотреть возможность компенсации болельщику затрат на покупку билета. Это даст возможность, например, обладателю абонемента защитить вложенные в покупку средства.

Следующая часть поправок затрагивает процесс получения Fan ID. Здесь предлагается полностью отменить необходимость оформления паспорта болельщика для детей младше 14 лет. Также получать Fan ID больше не понадобится участникам матчей — спортсменам, тренерским штабам и административному персоналу.

Для ситуаций спонтанного посещения футбола (например, в туристической поездке) предлагается установить лимит по времени выдачи. Решение по заявке на Fan ID должно прийти не позднее чем через 30 минут после подачи заявления. Для упрощения общей системы получения предлагается внедрить механизмы удалённой идентификации: как в приложениях банков (так, например, работает Sber ID) или каршеринга (Яндекс ID). Плюс расширить перечень мест, где можно подать заявление, добавив туда организации, подключённые к инфраструктуре электронного правительства (Социальный фонд, Почта России и другие).

Ещё один путь к упрощению системы в проекте — передача информации из билетной системы клубов в личные кабинеты на «Госуслугах». Если идею реализуют, болельщикам для похода на футбол будет достаточно взять с собой Fan ID — вся информация с билета уже будет в базе.

Схожие предложения и различия

Пересечения у Минцифры и АСИ тоже есть. Авторы обеих инициатив предлагают предусмотреть возможность альтернативного пути оформления Fan ID для инвалидов, пожилых людей и тех, у кого нет учётной записи на «Госуслугах».

Ключевое отличие в предложении Агентства: сделать Fan ID необходимым только на матчах повышенной категории опасности. Как правило, такой статус присваивают дерби вроде «Спартак» — ЦСКА и встречам уровня «Зенит» — «Спартак». То есть матчам, где у болельщиков напряженные отношения или ожидается высокая посещаемость. Это требует дополнительного внимания и от организаторов матча, руководителей стадионов, и от полиции.

Важный нюанс: Минцифры уже постановило организовать места оформлениях во всех регионах, где проходят соревнования, с отдельным вниманием к обслуживанию пенсионеров и инвалидов. Тема Fan ID вышла на уровень руководства страны (высказывались и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, и многие депутаты), и доработки всей процедуры уже происходят. При этом помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин в начале апреля утверждал: «По карте болельщика изменений нет. Решение принято. Президент сейчас поручил вынести на рассмотрение определение категории лиц для упрощённого получения». К новому сезону РПЛ нас ждет серьезно доработанный процесс, если уже есть документы с конкретными предложениями. Возможно, это будет микс из документов обоих ведомств. Каждое из них представит свои проекты и правительству, и президенту РФ.