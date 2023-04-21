«Березуцкие могли выпить. Но ими и Игнашевичем в команде восхищались больше всего». Огненный Карвальо о героях ЦСКА

Даниэль Карвальо — один из самых легендарных игроков ЦСКА. Вместе с ним армейский клуб четырежды выигрывал чемпионат России и брал Кубок УЕФА.

В марте бразилец посетил Москву, где принял участие в товарищеском матче армейцев против «2Drots». А после игры уделил время Sport24.

Наши корреспонденты Александр Муйжнек и Владимир Колос решили, что раз Карвальо был креативным на футбольном поле, в историях он тоже был хорош. Поэтому они попросили Даниэля рассказать истории о тех, кого в России он знал лучше остальных.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OMVGjmL6LGE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Русская водка, кола

— Должен признаться: кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку. И всегда, когда путешествую, стараюсь привезти несколько бутылок. А сейчас я в России, так что уехать без водки точно не получится.

— Уже успел закупиться? Или только предстоит?

— Буду закупаться сразу после интервью. И кажется, мне придется купить для водки отдельный чемодан!

— Сколько литров колы можешь выпить?

— Шесть-восемь литровых бутылок — запросто, как я и говорил!

— Ты показывал фото с невероятной кучей пива на вечеринке. Сколько вас было народу на вечеринке? Не двое?

— Ну нет, двенадцать!

— Помнишь марки русского пива?

— «Балтика». А из ваших ресторанов ходил в «Папу Джонс» — здесь, в центре, на Проспекте. Эта пиццерия еще работает? Круто!

— Твой максимальный вес в ЦСКА?

— Около 84 килограммов. Тренер-усач хотел, чтобы было 80−81.

— Ты садился на диету?

— Нет, никогда!

— Александр Салугин рассказывал, что ты взвешивался перед тренировкой с гамбургером в руке и в куртке.

— Взвешивание обычно происходило с утра до матчей. Я был уверен: вес у меня точно больше, чем требуется. Стоял тогда на весах не только с рюкзаком, но и в куртке! А какая разница: и так знал, что меня, скорее всего, отправят домой.

— За каждые сто грамм лишнего веса штрафовали на сто долларов. Ты совсем не боялся?

— Я и не платил!

Валерий Газзаев

— Наш знаменитый усач. Все, кто с ним когда-либо работал, называют Валерия своим футбольным отцом. И как отец всегда требует максимум от своих детей, так и Газзаев всегда требовал от нас максимум. Он вызывал уважение и восхищение. Газзаев вошел в историю. Мне кажется, в ЦСКА больше никогда не будет такого тренера, как он.

— Какую историю вспоминаешь сразу же, когда слышишь его фамилию?

— Он очень любил чеснок. За завтраком мог съесть несколько зубчиков. И когда я каждый день спускался на завтрак, знал: сейчас будет встреча с Газзаевым. И что наверняка он уже поел чеснок. И что скорее всего, я снова буду чувствовать этот запах.

— В России мы едим чеснок после того, как выпьем. Чтобы перебивался запах.

— А представь кого-то целовать после такой комбинации — водка с чесноком. Это же умереть можно!

— Сомневаюсь, что вы целовались с Газзаевым.

— Конечно, нет! У него же усы!

— Это единственная причина?

— Разумеется, нет. Просто мы оба мужчины. Так что это точно не наш профиль!

Братья Березуцкие

— Классные парни. Иногда могли выпить. А на футбольном поле они вместе с Игнашевичем были лучшими защитниками и в ЦСКА, и в российском чемпионате. Если брать русских футболистов, то ими в команде восхищались больше всего.

— У Березуцких полный порядок с юмором. Вам от них прилетало?

— Чтобы прям подкалывали меня, такого не было. Но когда я только приехал в ЦСКА, братья мне провели курс русского языка. Плохого русского языка, если вы понимаете, о чем я.

Игорь Акинфеев

— Без сомнения лучший вратарь ЦСКА. Да и в российском футболе ему нет равных. Акинфеева все уважают, им восхищаются. Возможно, ему уже даже нет смысла продолжать играть. Так глубоко вошел в историю, что на этом, наверное, стоит поставить точку. Игорь — прирожденный лидер. Он верен своей команде. И это достойно уважения.

— История про Игоря Акинфеева, которую никто не знает.

— Сложно вспомнить: он достаточно тихий, немного даже закрытый парень. И совершенно точно не любит быть на виду. Хотя очень компанейский. Знаете, с командой Игорь иногда мог выпить и потусить. А вот на публике… Даже на пресс-конференциях, кажется, почти не появлялся.

— Когда ты рассказываешь про бывших одноклубников, в каждой истории так или иначе присутствует алкоголь. Назови хотя бы одного человека из твоего ЦСКА, который не пил.

— Непьющим был, пожалуй, только наш переводчик [Максим Головлев, официальная должность — главный специалист по международным отношениям]. А вообще команда, которая не пьет, не побеждает!

Юрий Жирков

— Один из лучших русских игроков, с которым я когда-либо находился на поле. У Юрия просто какой-то запредельный уровень таланта. Мы даже шутили, что он больше похож на бразильца, чем на русского. Его техника была на высоте. Жирков прямо выделялся на фоне остальных.

— Он играл так долго, что у нас шутили, что это именно он основал футбол в России.

— Ха-ха, да, это похоже на правду! Мне очень хочется узнать, что русские такого давали Жиркову, что он так долго играл на таком высоком уровне. Юре точно что-то подмешивали в еду!

— Учитывая, что это первая ваша история, в которой не упоминается водка…

— Да, как я говорил, мы пили много и выигрывали много. Поэтому, может быть, это и правда была водка!

Сергей Семак

— Очень классный парень. Правда, я с ним поиграл не так много. Но именно Сергей отдал ассист на первый мой гол в России. И это было в игре со «Спартаком». Так что в моей футбольной истории Семак занимает особое место.

Леонид Слуцкий

— Он был моим последним тренером в ЦСКА. Многого рассказать не могу, так как я почти не играл у него. Тогда я испытывал гораздо больше проблем, чем радости. Было мало времени познакомиться со Слуцким. Но Леонид хорошо ко мне относился, восторгался мною, как и Гинер. Он же еще в «Рубине» тренировал, да?

Евгений Гинер

— Первое слово, которое приходит на ум — сигары! Я сам никогда не курил — ни сигар, ни сигарет, разве что кальян. Гинер — человек очень умный, знающий. Кроме сигар он любил вино. Президент учил нас, игроков ЦСКА, наслаждаться ими осознанно. Раз уж куришь — надо понимать, что именно, изучать специфику. Разбираться в оттенках вкуса вина, сортах табака. А не просто сунул сигару в рот и пошел.

— Гинер обожал бразильцев ЦСКА. Как ты ощущал эту любовь?

— У нас всегда были добрые, доверительные отношения. Например, когда заходил в раздевалку, обнимал ребят — Вагнера, меня — и выражал свое восхищение. Это были настоящие дружеские объятия. И делал все для нашего комфорта. Помню, «Манчестер Сити» и «Интер» сделали ЦСКА предложение о моем переходе. Гинер их отклонил, предложив мне больше денег.

— Еще Гинер терпел ваши с Вагнером длинные каникулы в Бразилии?

— Я всегда возвращался вовремя, когда нужно. Это Вагнер опаздывал!

— Селекционер ЦСКА Степан Крисевич рассказывал: «Девушка Карвальо осталась в Бразилии, а он притворился, что травмировал заднюю поверхность бедра и улетел на родину».

— Все было не совсем так. Травму я и правда получил. Лечить ее я хотел в Бразилии — да, в том числе и потому, что там жила девушка. Но руководство ЦСКА настаивало, чтобы я проходил лечение в Германии: там лучше медицина. Я туда поехал, но с короткой остановкой в Бразилии. Буквально на сутки, чтобы увидеться с любимой. А дальше улетел в Европу.

— Ты рассказывал про встречу с другим президентом, Путиным. Если бы он предложил тебе российский паспорт, ты бы принял наше гражданство?

— Скорее всего, да, я бы без проблем его получил. Ведь прожил в России больше пяти лет.