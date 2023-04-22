Матч «Зенит» — «Динамо» и еще две игры откроют программу 24-го тура РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Программа 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя матчами. Центральной станет игра между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо», которая пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 мск.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 24, 22.04.2023, 19:00 Зенит - Динамо -

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков. «Динамо» занимает пятое место с 39 очками. После зимней паузы в чемпионате России команды провели по шесть матчей — петербуржцы одержали четыре победы при одной ничьей и одном поражении, бело-голубые победили три раза, дважды проиграли и один раз сыграли вничью. Предстоящая встреча станет для команд третьей в сезоне-2022/23, в первом круге «Зенит» в Москве выиграл со счетом 2:0, в середине марта «Динамо» победило в Санкт-Петербурге (1:1, 5:4 — по пенальти) в матче второго этапа ¼ финала «плей-офф пути регионов» Фонбет — Кубка России.

«Динамо» не обыгрывало «Зенит» в Санкт-Петербурге в чемпионате России с мая 2014 года — тогда при счете 4:2 в пользу гостей на поле выбежали фанаты сине-бело-голубых, не позволив довести матч до финального свистка. В результате хозяевам было присуждено техническое поражение со счетом 0:3. Последняя выездная победа москвичей, зафиксированная судьей на поле, датирована 19 августа 2002 года (2:1). После этого бело-голубые, если вынести за скобки матч 2014 года, не могут обыграть «Зенит» на его поле на протяжении 18 встреч (5 ничьих и 13 поражений).

«Зенит» подходит к матчу против бронзового призера прошлого розыгрыша чемпионата России без кадровых проблем. «Динамо» в субботу будет вынуждено обходиться без дисквалифицированного защитника Сабы Сазонова и восстанавливающегося от травмы игрока обороны Диего Лаксальта.

«Зенит» захочет доказать, что поражение в кубке было случайностью«

По мнению бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Игоря Семшова, выступавшего в разные годы за каждую из команд, “Зенит” в этом матче будет стараться укрепить свое лидерство, а московский клуб, отпраздновавший на неделе свое столетие, постарается приблизиться к тройке лидеров. “Динамо” решает задачу попадания в тройку, и я думаю, что у команды пока есть на это шансы, бело-голубые будут прилагать максимум усилий. “Зенит” без пяти минут чемпион, но еще формально нет. Конечно, после кубковой встречи, когда “Динамо” выбило “Зенит”, петербургская команда захочет показать и доказать на своем поле, что это была случайность, но у “Динамо” свои задачи, поэтому на это не стоит обращать внимания», — отметил собеседник агентства.

Встретятся две команды, которые еще не решили своих задач, эта игра может кому-то помочь в этом. Если говорить о шансах «Динамо», то «Ростов» на прошлой неделе показал, что можно бороться с «Зенитом», если будет единый коллектив на футбольном поле, если все будут друг другу помогать, как бы тяжело это ни было. Конечно, это лидеры команды, которые буду регулировать игровыми моментами и дисциплиной на футбольном поле. Игорь Семшов Бронзовый призер чемпионата Европы 2008

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции высказал мнение, что команды хорошо друг друга знают, поэтому матч будет непростым. «С кубкового матча времени прошло немного — ни мы, ни “Динамо” кардинальным образом не изменились, мы понимаем, как играет “Динамо”, соперник понимает, как играем мы, — отметил он. — “Динамо” — очень хорошая команда, которая демонстрирует стабильную игру в плане организации, игры в обороне. Нас ждет очередной непростой, сложный матч. Готовимся, чтобы показать хорошую игру».

Другие матчи дня

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 24, 22.04.2023, 14:00 Химки - Торпедо -

Программу 24-го тура РПЛ откроет матч в Подмосковье между «Химками» и столичным «Торпедо», встреча начнется в 14:00 мск. Автозаводцы занимают последнее, 16-е место в таблице, набрав 13 очков. «Химки» имеют на одно очко больше и идут 15-ми. От зоны стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге команды отделяют 5 и 4 очка соответственно. «Торпедо» выйдет на матч без главного тренера Жозепа Клотета, получившего двухматчевую дисквалификацию за оскорбление судьи в прошлом туре. Наставник «Химок» Андрей Талалаев, успевший по ходу этого сезона поработать в «Торпедо», тоже мог пропустить субботнюю встречу из-за удаления, но экспертно судейская комиссия Российского футбольного союза отменила его.

Встреча первого круга завершилась победой подмосковной команды со счетом 3:1. Хозяева подошли к матчу практически в оптимальном составе, у них травмирован только болгарский полузащитник Лачезар Котев. Москвичам не поможет полузащитник Иван Енин.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 24, 22.04.2023, 16:30 Факел - Оренбург -