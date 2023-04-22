Новый русский Клаудиньо — о гражданстве, великом Пеле и провокациях Дзюбы

«Хочу вписать имя в историю “Зенита”»

— Вы выступаете за «Зенит» уже почти два года. Расскажите, что изменилось в клубе за это время?

— Мы здорово прибавили в этом сезоне благодаря новым игрокам, выросло взаимопонимание, добавились уверенность и надежность в обороне. Думаю, мы подтверждаем статус гранда, сильнейшей команды России, а это непросто в таком конкурентном чемпионате.

— Чему вы научились в «Зените»?

— Осенью у меня была неприятная травма, я впервые в карьере надолго выбыл из строя. Возвращение вышло непростым, но этот опыт сделал меня сильнее — он лишний раз напомнил, что с верой в Бога и в то, что ты делаешь, можно преодолеть любые трудности.

— Какие у вас личные цели на остаток сезона и на ближайшие несколько лет?

— Как и любой профессиональный спортсмен, я хочу снова стать чемпионом. Не только в этом сезоне, а во все последующие годы. Хочу выигрывать турниры, в которых будем принимать участие. Хочу вписать имя в историю «Зенита».

— Готовы ли вы остаться в «Зените» на следующий сезон?

— Я живу сегодняшним днем, мой контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Собираюсь отработать его до конца, помогая команде побеждать и брать новые трофеи. Разумеется, всегда существует вариант, что клуб получит предложение, рассмотрит и оценит его, а потом будет решать — принимать или нет.

— Уже больше года Россия не выступает на международных соревнованиях, в том числе в Лиге чемпионов. Как вы восприняли новость об отстранении, учитывая, что говорили о мечте играть с «Зенитом» в этом турнире?

— Мне очень грустно, что у нас нет возможности играть в еврокубках, это несправедливо, ведь мы чемпионы, в честной борьбе заслужившие право выступать в главном клубном турнире Европы. Хочется верить, что шанс вновь появится в ближайшее время.

— Вы вместе с Малкомом получили российский паспорт. Почему решили это сделать и как возникла эта идея?

— Много раз отвечал на этот вопрос. Когда мне представилась такая возможность, понял, что это будет хорошо как для меня, так и для клуба, а еще большая гордость и честь. В очередной раз хотел бы поблагодарить команду и всех причастных к моей натурализации, потому что очень счастлив!

— После матча с «Фенербахче» вы говорили, что приехали именно по российскому паспорту. В каких еще случаях приходилось им пользоваться?

— Пока пользуюсь им только при перелетах по России.

— Учитывая текущую ситуацию, можно ли говорить, что распрощались со сборной Бразилии, или это по-прежнему цель?

— Конечно же, игра за сборную Бразилии остается целью. Я уверен, что все зависит только от меня и от того, как проявлю себя, выступая за клуб. Любой бразильский мальчишка с самого детства мечтает попасть в национальную команду. Я продолжу прилагать все усилия, чтобы это вновь произошло и со мной.

— Рассматриваете ли вы вариант с игрой за сборную России, если не получится выступать за Бразилию?

— В настоящий момент не думаю об этом и даже не могу представить, по какой причине меня вызовут в российскую сборную. Есть много талантливых и качественных футболистов, достойных играть за национальную команду.

— Сообщалось, что Густаво Мантуан не исключает возможности получить российский паспорт. Слышали ли про это? Есть ли в «Зените» кто-то еще из легионеров, кто думает над таким вариантом?

— Если честно, ничего об этом не знаю. Что касается Густаво, лучше спросить у него самого.

«Дзюба имеет право на мнение»

— Какие у вас отношения с россиянами в «Зените»? Общаетесь ли с кем-то за пределами поля? Можете пойти в ресторан вместе?

— Конечно, мы прекрасно общаемся и ладим друг с другом, шутим, подкалываем. С кем-то отношения у меня чуть ближе, как с Андреем Мостовым и Даниилом Одоевским, но и в целом атмосфера в команде очень дружная.

— Когда вы пришли в «Зенит», то рассказывали, что хорошо общались с Артемом Дзюбой. Сейчас поддерживаете с ним контакт?

— Нет, мы не общаемся.

— Недавно Дзюба признался, что ему не по душе большое количество бразильцев в «Зените». Как вы восприняли его слова? Было ли обидно?

— Как и любой человек, он имеет право на мнение. Я не считаю, что мне нужно как-то комментировать его слова.

— После победы над «Локомотивом» вы с Малкомом несколько раз произнесли «Рио-де-Жанейро». Это был ответ Артему Дзюбе?

— Это была радость от важной победы над сложным соперником. Так мы отметили долгую и крутую историю взаимоотношений «Зенита» и бразильских футболистов, которые уже внесли и еще внесут большой вклад в успехи клуба.

— Вы начинали карьеру в «Сантосе», за который долгое время выступал Пеле. Расскажите, что значил он для клуба и Бразилии?

— Пеле значит для Бразилии все, это Король футбола. У меня не хватит слов, чтобы описать то, что он сделал для нашей страны. Я благодарен Богу, что мне довелось познакомиться с ним лично — мы тренировались с его сыном Джошуа, а в «Сантосе» один из членов тренерского штаба являлся сыном партнера Пеле по команде. Наше знакомство вышло коротким — поприветствовали друг друга, пожелали удачи и разошлись. Но я навсегда запомнил тот момент!

— Что вы почувствовали, когда узнали о смерти Пеле?

— Это огромная потеря для Бразилии и всего мира. Я оплакивал его уход, как и любой бразилец, который любит футбол и гордится тем, что Пеле родился и выступал под нашим флагом.

— Как думаете, есть ли сейчас кто-то, кого можно назвать его наследником?

— Не знаю, можно ли говорить о наследниках, потому что Пеле уникален и неповторим.

— В одно время с вами в «Сантосе» играл Неймар. Пересекались ли вы?

— Мы вместе с Неймаром были в одной футзальной команде «Сантоса», но сыграть так и не довелось. Поэтому лично познакомились чуть позже — он просто сел рядом со мной и начал болтать. Я даже не сразу смог подобрать слова, так смутился.

— Какой он в общении?

— Очень простой и скромный, при этом у него крутая харизма и стремление никогда не останавливаться на достигнутом. Хотя за спиной потрясающая карьера и огромное количество побед.

«Нет музыки лучше гимна Лиги чемпионов»

— Вами активно интересуются «Палмейрас» и «Марсель». Лично обращались представители клубов по возможному трансферу?

— Личные переговоры были, но я принял решение остаться в «Зените», потому что посчитал, что моя история в Петербурге еще не закончена. В настоящий момент у меня действующее соглашение с «сине-бело-голубыми», о других командах и чемпионатах не думаю.

— Сейчас ходит много разговоров о возможном переходе России в Азию. Если это произойдет, что будет значить для вас как для игрока?

— Не знаю, что ответить, но абсолютно убежден, что в футболе нет музыки лучше гимна Лиги чемпионов. Это главный клубный турнир мира, с ним ничто не сравнится. Надеюсь, российские клубы в скором времени туда вернутся.

— Кто из «Зенита» мог бы прямо сейчас перейти в европейский клуб и там заиграть?

— В «Зените» отменный подбор игроков — здесь собраны сильнейшие российские футболисты и топовые легионеры, Каждый мог бы проявить себя в Европе.

— Сергея Семака много критикуют за то, что «Зенит» якобы побеждает только за счет подбора исполнителей. В чем особенность тренера, мог бы он работать в европейском клубе?

— Конечно мог бы! Сергей Семак — прекрасный тренер, который сам был профессиональным футболистом с крутой карьерой, так что он отлично понимает все самые мелкие нюансы нашей жизни и часто выступает в роли старшего друга или даже отца. Это лучший тренер России, вот уже который год подряд доказывающий на практике. В его штабе собраны большие мастера, все вместе они уверенно ведут «Зенит» к победам. А насчет подбора исполнителей — считаю, у наших конкурентов тоже сильные составы.

— Почему «Зенит» на протяжении нескольких лет является бессменным лидером чемпионата России?

— «Зенит» — клуб с превосходной инфраструктурой и высочайшим уровнем профессионализма на каждой ступени, от руководства до рядовых сотрудников. Сыгранный состав, дружная атмосфера, победный опыт и вместе с тем голод до новых трофеев. Все это важные составляющие лидерства.

— Сейчас кто-то может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство?

— Расслабляться нельзя ни на минуту — в российском чемпионате много сильных команд, конкуренты всегда рядом, побеждать становится все сложнее. Тем не менее мы не собираемся уступать наши позиции. Давай, «Зенит»!