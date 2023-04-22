«Химки» — «Торпедо»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 14:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Гулиев, Магомедов, Жаниу Бикел, Руденко, Долгов.

«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Кутепов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Кухарчук, Чурич, Караев, Рейна, Андре.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Химки» в гостях победили «Торпедо» со счётом 3:1. В составе красно-чёрных отличились Александр Руденко и Александр Долгов (дважды). За «Торпедо» забил Алексей Померко (с пенальти).