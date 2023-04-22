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13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» — «Торпедо»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Химки» и «Торпедо».

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ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 14:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Гулиев, Магомедов, Жаниу Бикел, Руденко, Долгов.

«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Кутепов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Кухарчук, Чурич, Караев, Рейна, Андре.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Химки» в гостях победили «Торпедо» со счётом 3:1. В составе красно-чёрных отличились Александр Руденко и Александр Долгов (дважды). За «Торпедо» забил Алексей Померко (с пенальти).

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 14 очков после 23 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 55 очков.

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