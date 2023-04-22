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16:52 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Химок» обыграли «Торпедо» в матче РПЛ, команды пробили три пенальти

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подмосковной команды.

Химки
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ /Московская область/, 22 апреля. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» на своем поле со счетом 4:2 обыграл московское «Торпедо» в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Бутта Магомедов (34-я минута), Резиуан Мирзов (59, с пенальти), Владимир Хубулов (63) и Неманья Главчич (67). У гостей отличились Андре Фелипе (45+2, с пенальти) и Илья Стефанович (52). Игру из-за дисквалификации пропустил главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет.

Главный арбитр матча Кирилл Левников назначил три пенальти. На 34-й минуте вратарь «Торпедо» Егор Бабурин отразил удар Магомедова с одиннадцатиметровой отметки, однако игрок «Химок» добил мяч в ворота. В прошлом матче, в котором «Торпедо» проиграло «Спартаку» (1:2), в ворота черно-белых было назначено три одиннадцатиметровых удара.

«Химки» прервали серию без побед в официальных играх, она составляла 9 матчей. В предыдущий раз подмосковная команда побеждала 4 ноября 2022 года в домашней игре РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

«Химки» идут на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 17 очков. «Торпедо» с 13 очками идет на последней, 16-й строчке. «Химки» на одно очко отстают от 14-го места, которое дает право сыграть в переходных матчах за право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата России. От 12-й позиции, гарантированно сохраняющей команде место в РПЛ, «Химки» отделяют восемь очков.

В следующем матче «Химки» 30 апреля в гостях сыграют с московским «Локомотивом», «Торпедо» в тот же день на выезде встретится с «Сочи».

Химки
4:2
Первый тайм: 1:1
Торпедо
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