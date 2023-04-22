Безумная битва за выживание в РПЛ! «Химки» нокаутировали «Торпедо» и близки к спасению

Несмотря на наличие в программе тура сразу трех горячих матчей — битвы «Зенита» и «Динамо», дерби ЦСКА — «Локомотив», а также традиционно яркой схватки «Спартака» и «Краснодара», — главная встреча выходных ожидалась на «Арене Химки».

Андрей Талалаев в предматчевом интервью назвал схватку с «Торпедо» самой важной игрой в жизни для тренерского штаба, и его можно понять. Слишком многое стояло на кону — для Андрея Викторовича «Химки» уже третий клуб в сезоне; более того, совсем недавно он тренировал как раз «Торпедо». Встретиться с бывшей командой, которую не смог спасти и либо приблизить ее к вылету, либо провалиться самому — слишком важная репутационная развилка.

«Химки» и «Торпедо» к стартовому свистку разделяло лишь одно очко в зоне прямого вылета, так что победитель получал шанс на спасение («Факел» был совсем рядом), а проигравший фактически подписывал себе приговор.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c4e43b3904f809cb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252025&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

Интересно, что и Талалаев, и сменивший его в «Торпедо» Жозеп Клотет могли пропустить такую важную встречу. Испанец удалился в матче против «Спартака» за то, что назвал арбитра Павла Шадыханова клоуном и в итоге в Подмосковье не приехал.

Но ведь и Андрей Талалаев получил красную карточку в Самаре — за бросок бутылки с водой. Правда, в итоге наказание ему заменили штрафом в 50 тысяч рублей и на важной игре он руководил командой со скамейки.

В первом тайме главным действующим лицом на поле стал Кирилл Левников — к перерыву он назначил два неочевидных пенальти, причем больше всего вопросов вызвал 11-метровый в ворота хозяев. Игроки «Химок» подходили к «точке» дважды, а один из ударов реализовали только с добивания — у Егора Бабурина уже три сейва с пенальти за сезон (столько же у вратаря «Сочи» Дениса Адамова).

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И «Химки», и «Торпедо» в этом сезоне испытывают огромные проблемы с реализацией, но в матче такой важности выдали одну из самых зрелищных и ярких игр сезона. 21:16 по ударам, рекордный показатель по ожидаемым голам в сезоне (суммарно — 6,73 xG) и невероятная развязка игры: «Химки» доминировали и логично повели в счете, затем пропустили дважды, но ответили тремя голами!

Важнейшую роль в камбэке хозяев сыграл Мирзов, которого в последнее время вообще сложно назвать игроком основы — кое-как он набрал тысячу минут в этом сезоне и особой пользы не приносил. Зато в важнейшей для «Химок» игре включился на полную: вышел на замену на 58-й минуте, на 59-й реализовал пенальти, а на 63-й выполнил результативный пас на Хубулова. Даже удивительно, почему игрока, который перевернул борьбу за выживание (сравнял счет и ассистировал перед победным голом) не признали лучшим игроком матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a2cf16c415023829&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252030&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK