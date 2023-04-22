Три пенальти за тайм в матче РПЛ! «Оренбург» с «Факелом» устроили яркое представление

Источник: VK.COM/FCORENBURG

Игра «Факела» и «Оренбурга» шла на рекорд РПЛ по количеству 11-метровых. Команды всё же ограничились тремя, а воронежцы проиграли важнейший матч, и теперь их отделяет всего одно очко от зоны вылета.

В этом матче было очень большое количество моментов, связанных с возможным назначением пенальти. Уже на третьей минуте Аппаев упал в штрафной «Оренбурга» и агрессивно требовал назначения 11-метрового, но симуляция со стороны форварда «Факела» была настолько очевидной, что судье Шафееву даже не понадобилась помощь VAR. Он сам всё видел и наградил Хызыра жёлтой карточкой. Ещё один похожий эпизод с участием Аппаева произошёл на исходе трети матча, когда защитник Гойкович пустил нападающего за спину — получился выход один на один. Хызыр опять оказался на газоне в штрафной, а не атаковал ворота. И снова выпрашивал у арбитра пенальти.

Судьи и тут приняли, пожалуй, верное решение, но дайвинга на вторую жёлтую не было. Касание ног игроков, кажется, случилось, тем не менее Аппаев сам упал по инерции. Понятна эмоциональная реакция форварда: перед началом игры футболисты «Факела» узнали о победе их конкурента в борьбе за выживание — «Химок». Повышается риск прямого вылета из РПЛ.

Команда Дмитрия Пятибратова играла в своём стиле — длинные передачи, единоборства, подборы, прессинг. «Оренбург» мог выходить из обороны через центр за счёт ромба из хавбеков. Несколько раз здорово развивал атаку Вера. В середине первого тайма гости на ровном месте заработали пенальти. Капитан хозяев Квеквескири неаккуратно выставил руку и попал по лицу Мансилье. Шафеев определил фол только после того, как посмотрел повтор. Нарушение очевидное: за такое же против самого Квеквескири был наказан 11-метровым спартаковец Пруцев. Лидер хозяев вдобавок заработал предупреждение, из-за которого должен пропустить следующий тур — это его восьмая жёлтая карточка в чемпионате. Флорентин пробил с «точки» в штангу, но на добивании самым ловким оказался Эктов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=da8c608842dc3fb9&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252032&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

Через восемь минут пенальти в свои ворота «привёз» Перес. Молодой аргентинец перестарался, опекая другого форварда «Факела» Гонгадзе: махнув ногой, попал по лицу сопернику. И это был не тот случай, когда можно рассуждать про опасную игру головой со стороны самого пострадавшего, хотя Гонгадзе сделал движение вниз. Видеоассистенты подтвердили, что Шафеев принял верное решение поставить пенальти. Сам же Гонгадзе его и исполнил. Ударил рискованно, однако мяч удачно для форварда пролетел под вратарём Сысуевым.

А в компенсированное время, то есть ещё до перерыва, был назначен третий 11-метровый! И в этом эпизоде вроде бы всё по делу. Если Флорентин и подставился, то мастерски, чтобы его столкновение с Калининым было действительно похоже на фол. До этого полузащитник классно обыграл соперника на фланге. Второй пенальти «Оренбурга» исполнил другой аргентинец — Мансилья. Арендованный у «Спартака» вратарь Свинов, как в первом моменте, не угадал направление удара.

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После перерыва пошёл совсем открытый футбол: атака сюда, атака туда. Болельщики наверняка были довольны… до того момента, пока Шафеев (вновь после подсказки видеоассистента) не отменил гол Аппаева. Не везло Хызыру в этот вечер! Причём забитый из-под Переса мяч посчитали нелегитимным из-за партнёра форварда — Брахими. Французский алжирец в ходе атаки наступил на ногу Гойковичу. Непростой эпизод для арбитров, тем не менее формально они, скорее всего, правы. Шафеев, конечно, много чего услышал о себе от поклонников «Факела», но это часть футбола и профессии рефери.

Весело было на поле воронежского стадиона и после этого. Полузащитник хозяев Роман Акбашев мог забить один из самых крутых голов сезона — исполнил «сухой лист» с углового. К сожалению для «Факела» и всех ценителей футбольной красоты, мяч упал на перекладину. А вот «Оренбург» свой угловой вскоре реализовал. Здорово сыграл Мансилья, сделавший скидку на дальнюю штангу, где защитник хозяев Морозов потерял Капленко.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5052c902d25211d6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252035&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

Спастись с 1:3 хозяева не смогли, несмотря на громкую поддержку, возможно, лучших болельщиков этого сезона РПЛ. «Факел» серьёзно уступил «Оренбургу» по количеству ударов — 7:16 (в створ — 3:6). Хотя по игре мог рассчитывать на ничью, если бы два-три ключевых эпизода сложились в пользу Воронежа.