Семак — второй тренер в истории «Зенита» по числу побед

Теперь в списке всех зенитовских тренеров Семак занимает вторую строчку, уступая лишь Павлу Садырину (125 побед в 262 матчах). При этом для достижения подобного результата Сергею Богдановичу потребовалось всего 202 матча — по проценту побед (60,4%) он опережает Павла Федоровича (47,7%).

Из этих 122 побед «Зенита» при Семаке 98 было одержано в чемпионате России, 14 — в Кубке и Суперкубке страны и 10 — в еврокубках.