Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Монако
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Сельта
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Специя
11
Футбол. Первый дивизион
21:00
Балтика
Уфа
32
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Жирона
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Динамо
31
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Торино
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Осер
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Альмерия
Атлетик
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вулверхэмптон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Ноттингем Форест
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Вольфсбург
15
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Вердер
24
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Кельн
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Бавария
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Оренбург
13
Футбол. Первый дивизион
16:30
Волгарь
Велес
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Сассуоло
30
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Нефтехимик
03
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Алания
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Бетис
32
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо Мх
Енисей
30
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
КАМАЗ
22
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Лидс
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Торпедо
42
Все события
22:15 (мск), источник: Sport24

Семак — второй тренер в истории «Зенита» по числу побед

22 апреля «Зенит» одержал победу над «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ — 3:1. Этот успех стал для Сергея Семака 122-й победой на посту главного тренера «Зенита» и по этому показателю он опередил Юрия Морозова.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Теперь в списке всех зенитовских тренеров Семак занимает вторую строчку, уступая лишь Павлу Садырину (125 побед в 262 матчах). При этом для достижения подобного результата Сергею Богдановичу потребовалось всего 202 матча — по проценту побед (60,4%) он опережает Павла Федоровича (47,7%).

Из этих 122 побед «Зенита» при Семаке 98 было одержано в чемпионате России, 14 — в Кубке и Суперкубке страны и 10 — в еврокубках.

Семак единолично возглавляет рейтинг самых титулованных тренеров в истории петербургского клуба — на его счету 8 завоеванных с «Зенитом» трофеев.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 MISS MAXIM выставила напоказ тело в новом нижнем белье: «Такое приятное»
Ведущая «Матч ТВ» возмущена отношением к русским в Египте: «Такого идиотизма я давно не встречала»
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь