Семак признался, что «Зениту» неважно, в каком матче оформить чемпионство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не придает значения ажиотажу вокруг возможности его команды оформить чемпионство в матче со «Спартаком». Такое мнение он высказал на пресс-конференции в субботу.

«Это не имеет никакого значения, единственное, о чем мы думаем сейчас — о следующей игре. О том, как нам хорошо подготовиться для того, чтобы все игроки были в хорошем состоянии и чтобы как можно лучше сыграть и победить в Самаре», — сказал Семак.