Семак признался, что «Зениту» неважно, в каком матче оформить чемпионство
Тренер не придает значения ажиотажу вокруг возможности его команды оформить победу в РПЛ в матче со «Спартаком» 7 мая.
Тренер не придает значения ажиотажу вокруг возможности его команды оформить победу в РПЛ в матче со «Спартаком» 7 мая.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не придает значения ажиотажу вокруг возможности его команды оформить чемпионство в матче со «Спартаком». Такое мнение он высказал на пресс-конференции в субботу.
В субботу «Зенит» со счетом 3:1 победил московское «Динамо» в домашнем матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Это не имеет никакого значения, единственное, о чем мы думаем сейчас — о следующей игре. О том, как нам хорошо подготовиться для того, чтобы все игроки были в хорошем состоянии и чтобы как можно лучше сыграть и победить в Самаре», — сказал Семак.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 58 очков в 24 матчах. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 29 апреля. «Зенит» сыграет со «Спартаком» дома в 26-м туре 7 мая.