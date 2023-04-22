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22:34 (мск), источник: ТАСС

Семак признался, что «Зениту» неважно, в каком матче оформить чемпионство

Тренер не придает значения ажиотажу вокруг возможности его команды оформить победу в РПЛ в матче со «Спартаком» 7 мая.

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не придает значения ажиотажу вокруг возможности его команды оформить чемпионство в матче со «Спартаком». Такое мнение он высказал на пресс-конференции в субботу.

В субботу «Зенит» со счетом 3:1 победил московское «Динамо» в домашнем матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это не имеет никакого значения, единственное, о чем мы думаем сейчас — о следующей игре. О том, как нам хорошо подготовиться для того, чтобы все игроки были в хорошем состоянии и чтобы как можно лучше сыграть и победить в Самаре», — сказал Семак.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 58 очков в 24 матчах. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 29 апреля. «Зенит» сыграет со «Спартаком» дома в 26-м туре 7 мая.

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