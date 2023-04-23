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12:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 23 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Урал» и «Ростов».

Урал
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдёт на «Екатеринбург Арене».

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Бикфалви, Влут, Ранджелович.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

Матч команд в первом круге чемпионата России завершился победой «Урала» со счётом 2:1. Голами в составе екатеринбуржцев отметились Лазар Ранджелович и Рай Влут, а в составе «Ростова» — Роман Тугарев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков в 23 матчах. «Ростов» находится на втором месте, на счету команды 46 очков. Лидирует «Зенит», набравший 58 очков в 24 играх.

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