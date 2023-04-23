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14:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Комличенко помог «Ростову» победить «Урал» в РПЛ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Футболисты «Ростова» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 24-го тура чемпионата России.

Ростов
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая прошла в воскресенье в Екатеринбурге в присутствии 5545 зрителей, закончилась победой гостей со счетом 3:1. В составе победителей два мяча забил Николай Комличенко (19-я и 48-я минуты), еще один гол на счету Максима Осипенко (90, с пенальти), который провел сотый матч за ростовскую команду. У «Урала» отличился Даниэль Мишкич (80). Гол хозяев в исполнении Эрика Бикфалви на 42-й минуте не был засчитан главным арбитром Павлом Кукуяном после использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за игры рукой Рая Влута.

Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник «Урала» Егор Филипенко покинул поле из-за травмы вскоре после первого пропущенного мяча. «Ростов» победил в Екатеринбурге впервые с 2015 года.

Команда Валерия Карпина, набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая девять баллов лидирующему «Зениту» из Санкт-Петербурга. Потерпевший пятое поражение подряд в национальном первенстве «Урал» с 25 очками идет на 11-й позиции. В следующем туре екатеринбуржцы 29 апреля на выезде сыграют с «Краснодаром», а ростовчане в тот же день в гостях встретятся с московским «Спартаком».

Урал
1:3
Первый тайм: 0:1
Ростов
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