Дубль Комличенко помог «Ростову» победить «Урал» в РПЛ
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Футболисты «Ростова» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 24-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Футболисты «Ростова» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 24-го тура чемпионата России.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Екатеринбурге в присутствии 5545 зрителей, закончилась победой гостей со счетом 3:1. В составе победителей два мяча забил Николай Комличенко (19-я и 48-я минуты), еще один гол на счету Максима Осипенко (90, с пенальти), который провел сотый матч за ростовскую команду. У «Урала» отличился Даниэль Мишкич (80). Гол хозяев в исполнении Эрика Бикфалви на 42-й минуте не был засчитан главным арбитром Павлом Кукуяном после использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за игры рукой Рая Влута.
Защитник «Урала» Егор Филипенко покинул поле из-за травмы вскоре после первого пропущенного мяча. «Ростов» победил в Екатеринбурге впервые с 2015 года.
Команда Валерия Карпина, набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая девять баллов лидирующему «Зениту» из Санкт-Петербурга. Потерпевший пятое поражение подряд в национальном первенстве «Урал» с 25 очками идет на 11-й позиции. В следующем туре екатеринбуржцы 29 апреля на выезде сыграют с «Краснодаром», а ростовчане в тот же день в гостях встретятся с московским «Спартаком».