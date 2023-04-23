Дубль Комличенко помог «Ростову» победить «Урал» в РПЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Екатеринбурге в присутствии 5545 зрителей, закончилась победой гостей со счетом 3:1. В составе победителей два мяча забил Николай Комличенко (19-я и 48-я минуты), еще один гол на счету Максима Осипенко (90, с пенальти), который провел сотый матч за ростовскую команду. У «Урала» отличился Даниэль Мишкич (80). Гол хозяев в исполнении Эрика Бикфалви на 42-й минуте не был засчитан главным арбитром Павлом Кукуяном после использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за игры рукой Рая Влута.