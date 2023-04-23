«Нижний Новгород» выиграл первый матч РПЛ в 2023 году

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Тимур Сулейманов (36-я минута, с пенальти) и Владислав Яковлев (73), у гостей отличился Фернандо Костанца (30).
Данная победа стала для нижегородцев первой под руководством нового главного тренера Сергея Юрана, также команда прервала серию из шести поражений, длившуюся с начала марта.
«Нижний Новгород» набрал 22 очка и занимает 13-е место в таблице РПЛ, «Крылья Советов» (25 баллов) идут на 12-й строчке.
В следующем матче РПЛ «Нижний Новгород» 30 апреля встретится на выезде с «Оренбургом», а «Крылья Советов» днем ранее примут петербургский «Зенит».