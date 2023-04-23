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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нижний Новгород» выиграл первый матч РПЛ в 2023 году

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. «Нижний Новгород» переиграл на своем поле самарские «Крылья Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу, одержав первую победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2023 году.

Пари Нижний Новгород
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Тимур Сулейманов (36-я минута, с пенальти) и Владислав Яковлев (73), у гостей отличился Фернандо Костанца (30).

Данная победа стала для нижегородцев первой под руководством нового главного тренера Сергея Юрана, также команда прервала серию из шести поражений, длившуюся с начала марта.

«Нижний Новгород» набрал 22 очка и занимает 13-е место в таблице РПЛ, «Крылья Советов» (25 баллов) идут на 12-й строчке.

В следующем матче РПЛ «Нижний Новгород» 30 апреля встретится на выезде с «Оренбургом», а «Крылья Советов» днем ранее примут петербургский «Зенит».

Пари Нижний Новгород
2:1
Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
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