«Нижний Новгород» выиграл первый матч РПЛ в 2023 году

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Тимур Сулейманов (36-я минута, с пенальти) и Владислав Яковлев (73), у гостей отличился Фернандо Костанца (30).

Данная победа стала для нижегородцев первой под руководством нового главного тренера Сергея Юрана, также команда прервала серию из шести поражений, длившуюся с начала марта.

«Нижний Новгород» набрал 22 очка и занимает 13-е место в таблице РПЛ, «Крылья Советов» (25 баллов) идут на 12-й строчке.