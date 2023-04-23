Капитан «Локомотива» Баринов сыграет в матче с ЦСКА, несмотря на перелом
Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 19:30 мск.
Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 19:30 мск.
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Полузащитник и капитан футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов примет участие в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА, несмотря на перелом пальца правой руки. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник.
«Перелом не помешает Баринову принять участие в матче с ЦСКА», — сказал собеседник агентства.
Баринов получил перелом 16 апреля в выездном матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1). В воскресенье капитан железнодорожников приехал на матч вместе с командой, на его правой руке была лангетка.
Матч между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 23 апреля в Москве на «ВЭБ-Арене». Начало игры — 19:30 мск. Армейцы после 23 матчей занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Железнодорожники, в активе которых 28 очков, располагаются на 10-й позиции.