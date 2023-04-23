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17:29 (мск), источник: ТАСС

Капитан «Локомотива» Баринов сыграет в матче с ЦСКА, несмотря на перелом

Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 19:30 мск.

Локомотив
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Полузащитник и капитан футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов примет участие в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА, несмотря на перелом пальца правой руки. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник.

«Перелом не помешает Баринову принять участие в матче с ЦСКА», — сказал собеседник агентства.

Баринов получил перелом 16 апреля в выездном матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1). В воскресенье капитан железнодорожников приехал на матч вместе с командой, на его правой руке была лангетка.

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 23 апреля в Москве на «ВЭБ-Арене». Начало игры — 19:30 мск. Армейцы после 23 матчей занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Железнодорожники, в активе которых 28 очков, располагаются на 10-й позиции.

Оренбург
1:4
Первый тайм: 1:3
Локомотив
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