Промес восстановился после травмы и сможет сыграть с «Краснодаром»

Пресс-служба красно белых выпустила ролик с участием голландца в тренировке перед игрой с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ. Она пройдет в понедельник, 24 апреля.

«Чувствую себя хорошо. Сегодня было что-то вроде финальной проверки. Я усердно работал, чтобы вернуться еще сильнее. Думаю, я готов помочь команде в понедельник», — сказал Промес.